何漢權 - 校長解構家國概念 香港有甚麼責任？｜教育現場

近200位來自各領域的教育持份者，包括大中小學的校長、師生及家長，亦有媒體及文化事業出版人士，將場地擠得滿滿，出席由立法會議員李家駒博士主持，陳謳明大主教與筆者就《教育，家國為念》一書的座談會，共話家國。

主持人問《教育，家國為念》命名？「近世以來，美西國家的興起，走的確是一強就霸、一霸就侵、一侵又殖又掠。日本是西化最全面的國家，好壞全收，早已愛走美西強霸殖佔之路。近代百年，中國深受其害。歷史如鏡，今天世局變亂交織，中國風光儼然獨好，卻要居安思危，支撐的是政經軍要擁有對任何不合理的霸權說『不』的能力。咱們國家曾經滄海，定會摒棄美西連日本的強霸殖佔之歪路。相反，是要以傳承和平包容，民族摶成5000多年連續不斷，可信可靠可親的歷史優秀傳統文化，作為價值教育的核心，這就是國民最大的向心力。《禮運大同篇》之『故人不獨親其親，不獨子其子』，唐代王勃所言『海內存知己，天涯若比鄰』，早已為『家國為念』寫下『擴容』與『提質』的理想版。確實，高質教育的家國為念，當會首先明白國安家安、國破家亡的硬道理，同時，亦理解如尊重、親愛、感恩、盡責等善良價值，更會追尋『民胞物與』的博愛新世界觀。無疑，良善的『教育，家國為念』是對生命的感悟，當會進一步發揚『老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼』的善良本性。」筆者回應。

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陳謳明大主教從猶太民族的立國歷史演繹「家國為念」，提出以色列人重視家庭，認識本族本國歷史文化，由此孕育的家國觀念，產生強烈的使命感。但大主教補充，任何民族與國家，內部出現政治鬥爭越強烈，家國為念的真正意義就會越被扭曲破壞，民粹主導，損害自己及別人國家的機會就越大。今日美西方世界，正走這條不歸路。

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主持人亦提出如何解說教育？筆者回應：「寫下〈背影〉、〈槳聲燈影裏的秦淮河〉等多篇傳世佳作的朱自清，曾叮囑教育工作者要視教育為一種信仰。深信「以學生為本，家國為念；以教育專業發展為本務，建構民胞物與的新世界觀」，當是教育工作者堅執的信仰。這也是本書取名的緣由。師生互動，教育現場上，從歷史與文化的共識，到共情、共鳴，養就共同的記憶，再產生共同的責任，保家衛國，以持續深化教育，實踐「香港不但是香港之香港，同是中國之香港，更是世界之香港」。中華民族偉大復興，「一國兩制」的香港，必然有位置，也有一份不可推卸的責任。

撰文：國史教育中心（香港）校長 何漢權

本文標題原為〈《教育，家國為念》座談會紀要〉。

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