張富華 - 允許孩子「普通」 原來是父母最難的修行｜直資育材

允許孩子普通，可能是父母最大的掙扎。

不知從何時起，育兒竟成了一場激烈的攀比賽。我們把孩子的成長，悄悄綁到別人的尺度上：盯着成績排名、數特長證書、盤算課外表現，甚至連「懂事」的模樣，也要有某種標準答案。於是，父母的眼神從「陪伴」慢慢滑向「檢查」，從「理解」轉成「催促」。當孩子一旦沒有抵達我們預設的高度，指責與補救便接踵而來。可是我們往往忘了：他不是跟別人比賽的影子，他是獨自生長的生命。

孩子不是一台按部就班運轉的機器，每個生命都有自己的節奏。示意圖

我在校園工作多年，最常見的畫面其實很溫柔：當孩子在各類課外活動中積極投入，從喧鬧聲裡帶着愉快笑聲走過走廊，那是一種被看見、被參與、被允許的幸福。於是我更確定——孩子不是一台按部就班運轉的機器。每個生命都有自己的節奏。有人天生外向、喜歡表達；有人更安靜，只在安全感足夠時才願意展開翅膀。有人讀書敏捷、喜歡解題；有人偏愛動手探索，在觀察與實驗之間找到自己的光。

延伸閱讀：潘嘉璇 - 小學生主導學習成果展！親自訴說學習歷程 最想展出甚麼？｜直資育材

比起「完美優秀」，我們更該珍惜「平安、健康、善良、快樂」的底色。因為真正能陪孩子走很遠的，不是某一次考試的高分，而是他在成長路上是否被好好接住、是否被溫柔看見。當孩子被允許普通，他會更敢放膽嘗試；當孩子被允許犯錯，他才會真正學會修正與成長。每一次被理解的失誤，都是他建立自信與韌性的起點。

接受孩子的不完美，並不等於放任。它更像一種更高級的修養：看到孩子的不足時，先提供支持的方式；看到孩子的差距時，先詢問他需要甚麼幫助；看到孩子的懈怠時，先陪他找到內在動力。真正的優秀，從不是永遠追着速度、緊盯分數的那種熱鬧。它更像一盞燈，不必最亮，卻要能持續照着路——來自耐心的等待，來自尊重的看見，也來自我們是否把他放在他適合的位置上：讓他發光的方式，能與他的節奏相遇。

延伸閱讀：何廸信 - 期末考試點部署？校長建議：讓孩子成為時間管理大師｜直資育材

教育的最高境界，或許不是把孩子推向哪一條「最正確」的路，而是守着他——讓他在自己的時間裡，仍能擁有熱烈、仍能保有快樂的生命。願每位父母與教育工作者，都能更通透地放下比較：多一分理解，少一分苛責；讓孩子在自己的道路上穩穩長大、安安心心成為自己。

撰文：中華基督教青年會中學校長 張富華

本文原標題為〈允許孩子普通平凡〉

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<