方翠儀 - 中學服務學習 如何培養學生在反思中成長？｜津中樂道

立德樹人、五育並舉，向來是香港教育堅守的使命。學校通過課程規劃、體驗活動與日常校園生活，積極培養學生建立正向價值觀，期望他們在多元社會中展現良好品格，勇於承擔公民責任。

深化社會責任

服務學習對學生有甚麼益處？示意圖

服務學習是推動全人教育的有效策略。學生通過真實的社會服務，在實踐中學習，在反思中成長，進而深化對社會責任的理解。本校辦學團體設立「教學社綜合學習獎勵計劃」，結合社會服務及信仰培育，為學生提供多元化的服務學習機會。學生須於服務前接受有系統的培訓，加深對服務對象的認識，提升策劃與溝通技巧，然後到不同服務單位實踐所學。有學生在參與幼兒園服務後，加深了對幼兒教育工作的了解，體會到教育工作者的重要使命，並萌生投身教育界的志向。

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為讓服務學習普及化，本校於試後活動期間，安排中一至中三全級學生走出課室，分組參與社區清潔服務或長者探訪等活動。活動後，導師通過反思引導與學習歷程記錄，帶領學生重溫服務點滴，將關懷、尊重及責任等價值觀內化為精神信念，進而轉化為積極的日常實踐。

本校亦積極開拓學生國際視野。學生曾遠赴美國參與教會義工服務，亦有學生在隨團到內地兒童村進行義教後，自發再度前往探訪，為當地兒童送上關懷。這種由心而發的自主服務行動，充分體現了服務學習在品格培育和社會責任感建立上的成效。

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身處人工智能蓬勃發展的時代，人文素養的培育越顯珍貴。科技誠能拓闊視野、賦能學習；然而，關愛他人、尊重生命和服務社群的人文精神，才是學生成長不可或缺的基石。未來，學校將持續通過多元學習經歷，培養學生兼具創新能力與人文關懷。《聖經》有言：「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」讓我們攜手培育學生成為有承擔、有抱負、熱愛香港，並兼具家國情懷與國際視野的未來棟樑。

撰文：路德會呂祥光中學校長 方翠儀

本文原標題為〈在服務中學習，在反思中成長〉。

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