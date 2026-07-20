如何培養子女閱讀？英華小學校長陳美娟：家長本身都要喜歡閱讀︱專訪

隨着時代發展，閱讀實體書的人無疑在減少。然而，英華小學校長陳美娟指，紙本閱讀仍非常重要，原因除了經常低頭看電子屏幕，會對眼睛及脊椎造成負擔外，一書在手的感覺，跟電子書是截然不同，「我們不是要反AI，特別在這年代，用於搜尋資料，的確快很多，但更重要是取得平衡。」

增語文能力 辨識AI真偽

英華小學很鼓勵學生閱讀，除了設不少閱讀活動外，在小一收生面試時，亦會要求小朋友帶備中、英文故事書各一，向老師介紹自己喜歡的圖書。陳美娟表示，小朋友喜歡閱讀有很多好處，包括可培養專注力，知識層面也更廣闊，「透過閱讀累積知識及生活智慧，才可辨認AI說的內容是否真確，對提升語文能力尤其重要。」

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要培養子女對閱讀的興趣， 陳美娟指家長本身都要先喜歡閱讀，「如果家長只喜歡刷視頻，或書本內夾有電子屏幕扮閱讀，子女會看得出來。有小朋友曾跟我說，父母有陪他閱讀，但其實每晚都讀同一頁！」陳美娟表示，如果閱讀只為求功利，小朋友肯定會覺得是苦差，那他們怎肯做？

育有兩名女兒的陳美娟，憶述女兒小時候，會主動取她的書閱讀，「大女會取我的書來看，因她見到我閱讀時會笑，因此對我讀的書就有與趣，覺得書內有寶藏，就會自己取來看，根本不用推銷。」

校園裏的圖書館，是不少英華學生常到的地方，培養閱讀樂趣。劉駿軒攝

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