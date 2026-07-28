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《躡手躡腳》從黑色的門潛入深水：這場19個故事的「潛水旅程」你敢挑戰嗎？｜開卷樂

知識轉移
更新時間：18:00 2026-07-28 HKT
發佈時間：18:00 2026-07-28 HKT

蕭樂恩（筆名「燒」）的第一本小說集《躡手躡腳》，書名呼應多位在世人眼中顯得古怪的人物。書名使聯想伸延，微聲叩問着內心的溫柔與壓抑，同時蘊含一份對寫作的真誠寄望。

《躡手躡腳》收錄19個故事與一則跨媒體書寫，其編排宛如一趟由淺入深的潛水旅程。全書不以年份或吸睛度掛帥，而是按主題變換編序，將〈水一樣輕〉、〈河〉、〈漸〉、〈深水〉等具質感的標題歸為「水系」，並與前篇〈黑色的門〉中反覆出現的「渴」隱隱扣聯。相異的故事藉由意象焊接，化作一場與讀者慢慢溝通的完整體驗。

翻開書頁，色彩強烈的房屋插圖與第一篇小說〈黑色的門〉，引領讀者摸向幽暗門扉。示意圖
翻開書頁，色彩強烈的房屋插圖與第一篇小說〈黑色的門〉，引領讀者摸向幽暗門扉。示意圖

「像進入了一間歪歪斜斜的屋子。」合作的插畫家讀完蕭樂恩的書後如是說。翻開書頁，色彩強烈的房屋插圖與第一篇小說〈黑色的門〉，引領讀者摸向幽暗門扉。

〈黑色的門〉書寫了一個平常而寂寞的場景：「我」在潤昌堂遺漏了水樽，去到失物待領處，只見一個箱，置放被人們遺忘的物件。深感內疚的「我」，在接下來的幾十分鐘，默默無言地坐在箱子旁邊「陪伴」水樽。「有好多人經過，他們有的像忘記失物那樣略過我，有的考慮過往我坐下而最後選擇遠走。我不夠飽滿蓬鬆，又沒有承托力。但我其實沒有失落，我可以將自己提起然後離開。」

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文中的「我」，時常口渴，渴望情感交互，卻在他人靠近時感到不自在，最終蜷縮返回自我房間。文中引用散文〈獨語〉的一句：「黑色的門緊閉着：一個永遠期待的靈魂死在門內，一個永遠找尋的靈魂死在門外。」人與人之間永遠期待、找尋，卻注定隔絕無法理解，一種渲染宿命色彩的孤寂感，在文句間幽幽彷徨。

抒情，有時候是寫作的原點。繆思往往在哀喜澎湃的時刻降臨，但，深陷於情感當中，吐露濃重的語句，不顧一切地傾瀉感性，會否變成只有作者本人或是淪落人才能感受的和寡之曲？

延伸閱讀：中港、大馬華語作家分享創作心得 文學風格有何不同？︱開卷樂

「躡手躡腳」的最後意涵，是關於寫作理念的一則悄悄宣言——以輕盈的方式帶出故事。拿捏書寫者與觀者之間的距離，在表達的輕重間收放，避免被情緒主宰而失去留白思考的空間，這份節制，是編織文字的人背後的冷靜與溫柔。

香港電台文教組節目《開卷樂》逢周六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。

本文原標題為〈躡手躡腳〉

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