陳國棟 - 太過專業化會帶來甚麼困境？視覺藝術何去何從？｜視藝師語

早前向澳門老師分享有關香靈育、美育及藝術的「跨領域美術教育方案」理論與實踐培訓，當中提及「知識之樹」（芒格的思維樹架構）的概念，正確的名稱是與此概念完美契合，由查爾斯．芒格（Charlie Munger）提出著名的「多元思維模型」（Latticework of Mental Models）。老師能否把握以上觀念，是能否成功建立「生命美學」觀的重要根基。

「知識之樹」的困境

視覺藝術可能面對太過專業化的困境。中新社圖片

美籍華裔物理學家張首晟也曾借用這個「知識之樹」的比喻分析現代科學的困境，相信同樣適合於視覺藝術的領域之中。張首晟認為：「雖然知識大樹日益繁茂，但學科間（即枝杈間）的距離卻越來越遠，導致各個領域越來越專業化、垂直化。」這種現象會帶來人類認識世界的挑戰：

第一，隨着專業分類越分越「細緻」，不同知識領域所採用的術語，研究範式和思維邏輯產生越來越大的差異，最終會導致訊息在傳遞與接收過程中，阻礙雙方達成有效溝通或容易產生誤解等障礙。如現今科技的電腦編程（Programming）都是應用極專業的術語，一般人難以明白。

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第二，專業分類可能會導致「只見樹木，不見森林」的局限，如藝術中「點、線、面」的概念，若將所有資源及精力只鑽研作品中其中一個「點」的學問，「點」本身已經有無數變化及可能的形狀，況且並不會因為認識一個「點」的元素，就能夠了解整個作品的構圖，以及當中不同藝術元素所組合出來的更深層意義。所以便有「只見樹木，不見森林」的說法。若專科的研究越發走向更「細微」探究範圍，可能更要改寫為「只見樹尖，不見樹木，從未見過森林」。

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這種世界觀或建立知識的方式，難以解決複雜的現實世界問題，但這卻是芬蘭教育以「現象為本的課程改革」及「生命美學」的核心精髓所在。在這種「枝葉分離」的現象下，專業頂尖人才往往沉浸於學術金字塔頂端那狹小而難以觸及的「枝尖」之中。

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撰文：明格視覺文化藝術教育統籌、香港教育大學客席講師 陳國棟

本文標題原為〈靈育、美育及藝術跨領域探索（8）〉。

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