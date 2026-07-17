胡嘉瑩 - 不要急着說教！讓孩子走出低谷再「Debriefing」 記着如何應對困境丨媽媽學神

人生中的高低起伏，其實就是生命中的一種常態（Norm）。然而當我們審視當下的教育環境，會發現整體的重心往往側重於「結果為本」（Result-oriented）。社會的價值觀和競爭氛圍，不期然地將焦點放在如何考出更好的成績、如何比別人走得更快更前。

哪種能力最易被忽略？

當孩子面對困境，家長應如何處理？示意圖

作為土生土長的過來人，如果問我：在學習階段有甚麼是最重要卻又最容易被忽略的能力？我相信是孩子的抗逆力（Resilience）。雖然現在很多學校都有提倡要提升孩子的抗逆能力，但在緊湊的課程要求和追求成績的大氛圍裏，很難有足夠的空間與時間，去集中提升孩子們的抗逆力。

我們不妨想像一個具體的情境：例如孩子為了一次重要的測驗或比賽付出極大努力，卻遭遇滑鐵盧，情緒跌入谷底。作為家長或老師，首先要做的不是急着說教，而是去理解和接納他當下的情緒和處境。然後鼓勵他們嘗試尋找解決方法，一步步陪着他們走出低谷。當孩子重新振作、跨過難關後，我們需要和他們進行一次具體的「事後檢討」（Debriefing）。

延伸閱讀：胡嘉瑩 - 孩子生活節奏慢一點 未來反而走得更遠丨媽媽學神

我們可以引導他回顧整件事，回憶情緒的起伏，回想自己是如何一步一步通過各種方式走出困難的時刻。通過這種具體的Debriefing，把「起起跌跌」的過程具體化地說出來，孩子在建立抗逆力的路上，就會培養出更強的覺察力（Awareness）。

有了這種覺察力，日後再遇到困難時，他們就擁有以往成功應對的記憶，就像做運動的「肌肉記憶」（Muscle memory）一樣。他們會更了解及接納自己的情緒，明白「It's okay to be not okay」，並能更從容地想辦法去解決問題，用一種更樂觀、有韌性的態度面對人生的難關。

延伸閱讀：胡嘉瑩 - 父母真正功課 審視自己的童年丨媽媽學神

傳統的教育模式非常着重學術根基的打磨，當然有其優勢；但在緊湊的節奏下，老師實在很難擠出太多空間去跟學生慢慢探討「人生起伏」這些感性的話題，更遑論讓他們在跌倒後有充裕的時間去自我修復和進行Debriefing。

建立抗逆力是一個不斷經歷和學習的過程，而家長和老師在建立孩子抗逆力的過程中，角色尤其重要。我深信，一個擁有強大抗逆力的孩子，才能在這個瞬息萬變的世代裏處變不驚，走得更高更遠。

撰文：Cana Academy Limited創辦人之一、IB考官胡嘉瑩

本文原標題為〈抗逆力〉

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<