陳卓然 - 家長陪伴青春期子女成長 3個階段必修課︱家長教室

成長是子女的必經之路：由子女準備升小學開始，到揀選中學，以至踏入18歲後，每當子女來到一個新的成長期，家長有否感到莫名的焦慮與壓力呢？子女的成長是整個家庭共同邁進「新家庭生命周期」的轉折點。面對轉變，父母的角色需要不斷微調，與子女以家庭為單位一同「升級」。

最好的陪伴

踏入青春期，子女的身心經歷急劇變化，開始尋求獨立與同儕認同。家庭的界線需要重新調整，家長放下主導管理者的角色換到人生顧問。（示意圖）

從幼稚園到小學階段，家庭面臨的最大挑戰是學業要求與社會規範。家長很容易不自覺地將對成績和競爭的焦慮投射到子女身上。若家長變得急躁，子女也會跟着緊張，這正是家庭關係中情緒投射的體現。家長需要從全天候照顧者微調為陪伴者。與其緊逼盯人，不如與子女一起制訂時間表，協助他們適應新常規。

延伸閱讀：韓詠芝 - 社工教路 家長4招培養子女成長型思維｜家長教室

踏入青春期，子女的身心經歷急劇變化，開始尋求獨立與同儕認同。家庭的界線需要重新調整，家長放下主導管理者的角色換到人生顧問。子女回家後不再像以前喋喋不休，有時或只得到一句「OK啦」的回應。家長不必急於說教，而是要練習「好奇而不批判」的對話方式。尊重他們需要私人空間，將自己的角色退後一步，成為子女的「人生顧問」。當他們遇到人際或學業挫折時，家長在背後提供穩定的情感支持，便是最好的陪伴。

當子女18歲後，家庭便步入協助子女獨立的階段。父母與子女的關係應逐漸演變為成人的平等互動。面對大學選科、職業規劃等，子女有自己的強烈主見，期望落差容易令雙方產生摩擦。家長要學會放手，相信子女有能力為自己的決定負責。與其強硬干預，不如真誠分享自己的經驗。這也是家長重新投放時間於伴侶關係與個人興趣的好時機。只需讓子女知道，無論他們飛得多遠，家裏的門永遠為他們打開。

延伸閱讀：傅海宜 - 暑假來了！ 社工教路：家長需控制「焦慮警報器」︱家長教室

家庭生命周期的每一個新階段，不僅是子女的成長，更是家長的自我修行。只要家長願意保持覺察，靈活調整溝通姿態，這趟充滿挑戰的家庭旅程，定能轉化為彼此生命中最寶貴的養分。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

撰文：香港青年協會家長全動網社工 陳卓然

本文原標題為〈換個身份陪你長大：家長3個階段必修課〉

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<