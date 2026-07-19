陳偉邦 - 揭秘雲南：親歷仙境 追尋經典文學中的神祕谷地｜藝文薈

詹姆士．希爾頓（James Hilton），英國小說家，就讀劍橋大學時，他便開始嘗試投書創作，並出版了第一部小說；大學畢業後成為自由記者，持續創作。1933年，以冒險家約瑟夫．洛克（Joseph Rock）在雲南的報道為靈感，創作《失落的地平線》一舉成名，獲得英國霍桑登文學獎（Hawthornden Prize）。後來這本書被翻拍成同名電影。

香格里拉就像西方版的桃花源。示意圖

這被人們廣為記住的是香格里拉的起源，一個在小說里西藏高山上的烏托邦。香格里拉就像西方版的桃花源（《桃花源記》），也是一個難以找尋、神秘的理想國。可是，香格里拉比桃花源入世，它會和世界有限度地接觸，不會放棄科技文明的成果；它主張中庸和平之道，不會偏激，但亦不會過於心如止水，無欲無求。

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香格里拉更有其自身的責任，乃為世界即將來臨的災難（第二次世界大戰）做準備。它其實是一艘拯救人類的現代挪亞方舟。香格里拉裏的人不會老也不會死，日日快樂地載歌載舞，正常有限的工作生活，不理世事，亦無煩惱痛苦，但十分小心，怕被外在俗人發現，進入並污染聖城。

故事的主人翁是4位西方旅客——英國外交官康威、年輕助手馬林森、美國人巴納德和修女布琳洛，在動盪時局下自印度撤離，卻不幸遭遇劫機，飛機最終墜落在喜馬拉雅山脈一處神秘的谷地，即傳說中的「香格里拉」。4位主角被族人帶到仙境有不同反應：康威對香格里拉的寧靜與美景極為着迷，內心逐漸產生平靜與滿足；馬林森對這個「世外桃源」懷有強烈的不安和渴望離開；巴納德慢慢安頓下來，逐漸適應並接受香格里拉的生活；布琳洛則展現出一種內心的矛盾與掙扎。

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今個暑假，我剛巧到雲南旅行，上玉龍雪山，探瀘沽湖，闖虎跳峽，運龜山轉經筒，登香格里拉松贊林寺，每個景點都是絕世靈隱，積奇為雄，十分療癒。我將在未來幾期專欄逐一介紹。

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撰文：本地著名藝術教育家/畫家 陳偉邦

本文標題原為〈雲南之二：消失的地平線〉。

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