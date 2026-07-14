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梁超然 - 「26票的啟示」 教育的真正勝利 不在於分數與獎項｜雪中送炭

知識轉移
更新時間：14:23 2026-07-14 HKT
發佈時間：14:23 2026-07-14 HKT

在香港的教育生態裏，父母對「勝負」的執着，往往遠超孩子本身的感受。近日，一位知己分享的故事，令我深深反思：父母眼中的勝負，與孩子心中的滿足感，原來存在着微妙的對立。

成人的失落與孩子的滿足

父母往往執着於「冠軍」的光環，卻忽略了孩子在過程中獲得的快樂與自我肯定。（示意圖）
父母往往執着於「冠軍」的光環，卻忽略了孩子在過程中獲得的快樂與自我肯定。（示意圖）

不少名牌幼稚園、小學的家長，視校內獎項為子女升學的「入場券」。甚至有人把「最佳品德獎」、「優學獎」等榮譽，視為自己人生的一項重大成就。某些幼稚園在K2階段，已要求學生完成多項選擇題，父母更會上網購買過往試卷，讓5、6歲的孩子操練至熟，務求奪得獎項。這種現象，讓人不禁質疑：究竟這些學校的理念，是希望收最好的學生，還是希望收最「直升機」的家長？

延伸閱讀：梁超然 - 學校人事變動是好是壞？校長：最重要是堅守「以天下為己任」信念｜雪中送炭

故事的轉折點，出現在小學一年級的一次班徽設計比賽。班主任要求每位同學設計班徽，並以民主投票方式選出最終作品。知己的女兒成功進入五強，並獲得26票支持。雖然最後以兩票之差落敗，但她回家後卻滿心喜悅地說：「我覺得很開心，我有26票，已經有很多同學支持我！」這一句童言，令知己頓時愕然。原來在孩子眼中，勝負並非唯一的衡量標準；他們重視的是同儕之間的支持與鼓勵。

這一刻，成人的失落與孩子的滿足，形成鮮明對比。父母往往執着於「冠軍」的光環，卻忽略了孩子在過程中獲得的快樂與自我肯定。孩子的世界，並非以勝負為唯一坐標，而是以友情、支持、鼓勵為核心。這種價值觀，正是教育的本質。

延伸閱讀：梁超然 - 在校長、老師與家長之間的見家長藝術｜雪中送炭

近日校園裏的一些小風波，亦令我再次思考「勝負」的意義。教育的進步，固然需要在數字化、知識技能上不斷努力，但更重要的是家長教育的提升。若家長仍執着於勝負，香港的教育便難以真正與時並進。教育的使命，不是培養永遠的冠軍，而是讓孩子學懂如何在未來世界，獲得最好的生活方式。

我們需要提醒自己：孩子的笑容，遠比獎盃重要；孩子的滿足，遠比分數珍貴。當父母能放下勝負的執念，孩子才能在支持與鼓勵中，找到屬於自己的幸福與力量。教育的真正勝利，不在於分數與獎項，而在於孩子能否在成長路上，保持一顆快樂、堅韌而善良的心。

電郵：[email protected]

撰文：寧波第二中學校長 梁超然 

本文原標題為〈26票的快樂：童心擊碎成人的勝負執念〉

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梁超然簡介:

作者為寧波第二中學校長，熱愛文史，以范仲淹王安石梁任公為師，心懷大同，踐行人人為我我為人人。

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