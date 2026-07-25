果欄？菓欄？中大學生研究油麻地果欄招牌 「菓」字特別有吸引力？｜語文探驪

油麻地果欄是香港極具代表性的城市景觀，人們走進果欄，往往先被一箱箱水果、此起彼落的叫賣聲吸引，未必會特別留意招牌上的字。但只要細心一看，便會發現一個頗有意思的現象：有些店舖寫「果欄」，有些卻寫成「菓欄」；同樣是指水果的字，偏偏多了一個草字頭。這個看似細微的差別，其實頗耐人尋味。

「菓」為異體字

油麻地果欄。資料圖片

「菓」本是「果」的異體字，今日已非正式通行的寫法。照理說，這樣的字應該早已淡出日常生活，然而在油麻地果欄，它不但沒有消失，反而相當常見。筆者統計果欄內96個含「果」或「菓」的欄名，發現使用「菓」字的約佔44%。換言之，這並非個別店舖一時興起的選擇，而是一種在街頭真實存在的用字現象。

若從字形看，「菓」比「果」多了一個草字頭，視覺上更易令人聯想到草木、植物、自然生長。對經營水果生意的人來說，這樣的聯想未必沒有吸引力。水果本就講求新鮮、天然，一個帶草字頭的「菓」字，似乎比簡單的「果」更能帶出這種感覺。即使顧客未必會細想，字形本身也可能已先一步塑造印象。

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除此之外，「菓」字在香港街頭的出現，也未必能完全撇開日本文化的影響。在日語中，「菓」常見於「和菓子」、「洋菓子」等詞，帶有一種精緻、講究的文化意味。香港人一向偏好日本水果，不少果欄亦有售賣日本水果，欄主選用「菓」字，也許正是借用了這種聯想：同樣賣水果，若招牌多一分異國色彩，店舖形象似乎也可更講究一些。

不過，「菓」字是否真的能吸引更多顧客，仍值得商榷。為此，筆者訪問了27位同學的意見，結果顯示，「菓」字未見得比「果」字更受顧客青睞。換言之，「菓」字未必真的能直接帶來更多生意。

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然而，這並不代表「菓」字毫無意義，它能長久留在果欄招牌之上，至少說明街頭文字從來不止講求對錯，也承載着形象、聯想與品味。小小一個「菓」字，或許未必足以改變顧客的購買決定，卻已成為油麻地果欄獨特城市風景的一部分。文：劉晞琳

文：香港中文大學理學院一年級學生劉晞琳

本欄由修讀香港中文大學「大學中文一」的學生撰寫，旨在探討日常生活中有趣的語文現象。

本文標題原為〈果欄？菓欄？——油麻地果欄招牌用字小考〉。

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