陳淑儀 - 減少煙包包裝誘惑 守護學生成長丨來論

學生成長不僅仰賴課堂知識的傳授，更需要一個有利於健康發展和正確價值觀建立的社會環境。學校長期以來透過健康教育課程及多元化的校園活動，教導學生認識吸煙的危害。然而，單靠學校的力量不足以杜絕青少年接觸煙草。學校教育需要社會整體環境及政策配合，方能發揮最大作用。政府計劃明年同步實施傳統吸煙產品統一包裝及完稅煙標籤制度，作為教育界的一分子，我們對此全力支持。

煙包成流動廣告 風險不容忽視

對成年人而言，煙草包裝或許僅是商品的外部呈現；但對於心智尚未成熟的青少年而言，包裝上的顏色、字體、圖案和品牌形象，都有可能使煙草產品顯得更具吸引力，甚至被錯誤地聯想為與「成熟」、「型格」或「社交身份」相關。（資料圖片）

多年來，香港持續加强控煙工作，長遠減少甚至杜絕煙草對公眾健康所帶來的禍害，尤其對兒童及青少年的影響。對於學生而言，他們正處於建立價值觀、生活習慣和健康觀念的關鍵階段。若要有效引導他們遠離煙草，我們絕不能一方面在課室內講解吸煙的危害，另一方面卻容許煙草產品繼續透過其包裝設計、品牌形象等元素吸引他們的目光。健康教育要取得實質成效，課堂內外所傳遞的訊息必須一致，政策的推動正是確保這種一致性的關鍵。

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對成年人而言，煙草包裝或許僅是商品的外部呈現；但對於心智尚未成熟的青少年而言，包裝上的顏色、字體、圖案和品牌形象，都有可能使煙草產品顯得更具吸引力，甚至被錯誤地聯想為與「成熟」、「型格」或「社交身份」相關。這種潛移默化的包裝語言，無疑會嚴重削弱學校健康教育的努力。

此外，傳統吸煙產品的包裝會被吸煙者隨身攜帶，亦會陳列於商店的當眼處。這意味t着煙包有機會成為流動廣告，持續向年輕人傳遞煙草產品的品牌形象，從而誘使他們吸食，這是一個不容忽視的風險。

當煙包採用統一的顏色、字體及規格展示品牌和款式名稱，並更新煙害圖像警示，煙草產品便難以再依靠包裝設計來塑造形象，這也能讓市民，特別是青少年，更清楚地看見吸煙帶來的健康風險。這種政策上的統一性，將直接強化學校健康教育的視覺衝擊力，使學生更容易理解吸煙的負面影響。

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海外統一煙包包裝成功降低青少年吸煙比率

海外經驗亦清晰顯示，統一包裝政策能大幅降低吸煙產品的吸引力，對青少年產生正面的影響。法國的研究數據表明，12至17歲青少年開始吸煙的比例下降了4%，現時使用煙草的比例亦下降了7%，而品牌依附度更大幅下降了53%。這些數據充分說明，當煙包包裝吸引力下降，青少年與煙草之間的連結亦會大幅減弱。這些成功的海外案例，正是政策與學校教育協同作用的有力證明。



減低煙包包裝誘惑，不僅是守護學生成長的重要一步，更讓學校健康教育能在一個更純淨、更少干擾的環境中，發揮其應有的作用，共同杜絕青少年接觸煙草。政策與教育的雙管齊下，才是實現無煙世代的長遠之計。

撰文﹕香港資助小學校長會主席陳淑儀校長

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