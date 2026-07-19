MM7解碼 從輸入法到香港潮語 當中有咩語言特色？｜語文探驪

「MM7」是近年於香港網絡上興起的潮語，由英文字母「MM」與數字「7」組成。初次看見它時，很多人或許會以為這是密碼、暗號；其實，它背後藏着一段與中文輸入法有關的造詞故事。

「MM7」與速成有關

MIRROR成員柳應廷(Jer)曾推出一首名為《MM7》的歌。網上圖片

「MM7」的形成與速成輸入法有關，速成輸入法取字的首尾兩碼，「正」字可拆為「一」和「止」，兩者字碼皆為「M」。使用者輸入「MM」後，「正」字位列候選字第7位，再按「7」即可選取。可見，「MM7」原本只是輸入「正」字的操作步驟，後來被部分網民直接用來代替「正」字，並逐漸演變成網絡潮語，表示某人或某事物出色、優秀、令人滿意。

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「MM7」還呈現了幾個值得探討的語言現象。首先，它顯示網絡新詞的來源可以很多樣，一般新詞多來自外來詞、諧音或縮寫，但「MM7」並非由語音或詞義直接演變而來，而是由輸入法操作衍生。換言之，原本只屬於打字過程的「MM」和「7」，在網民的重新理解下，賦予了詞語功能，這說明在數碼時代下，輸入法不止是輔助書寫的工具，也可能成為造詞的來源。

其次，「MM7」帶有明顯的社群色彩，對不熟悉速成輸入法或香港網絡文化的人來說，「MM7」可能只是一串難以理解的符號；但對熟悉相關背景的使用者而言，它卻能立即被理解為「正」。這種「懂的人自然懂」的特點，使「MM7」不止是代替漢字的寫法，也成為香港網絡社群內部的共同暗號。

「MM7」是如何誕生？示意圖

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最後，「MM7」體現了詞義和用法的擴展，最初它只是「正」字的替代符號，隨着使用增加，逐漸變成表示讚賞的網絡詞語，例如「今日天氣MM7」可表示天氣很好；「超級MM7」、「MM7到爆」用來加強讚賞語氣。可見「MM7」已不止對應單一漢字，而是在不同語境中承擔形容詞甚至感歎語的功能。

由是，「MM7」的出現並非偶然，它既顯示數碼工具對語言創造的影響，也反映香港網絡社群善於把日常打字經驗轉化為有趣的傳意。隨着科技與溝通方式不斷變化，類似的新詞仍值得我們繼續觀察研究。

文：香港中文大學理學院一年級學生俞祉霏

本欄由修讀香港中文大學「大學中文一」的學生撰寫，旨在探討日常生活中有趣的語文現象。

本文標題原為〈「MM7」解碼：從輸入法到香港潮語〉。

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