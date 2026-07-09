李建文 - AI時代不只要「找到答案」 更重視「提出好問題」 教師應怎樣教？｜牆角寒梅

在「21世紀教育論壇2026」中，筆者與一眾教育工作者共同聆聽經濟合作暨發展組織（OECD）教育與技能總監Prof. Andreas Schleicher的分享。他多年來一直關注全球教育發展趨勢，今次以人工智能（AI）與未來教育為題，帶來不少值得教育工作者深思的啟發。

如何善用AI？

在「21世紀教育論壇2026」中，筆者與一眾教育工作者共同聆聽經濟合作暨發展組織（OECD）教育與技能總監Prof. Andreas Schleicher的分享。（圖片來自社創校園FB）

近年，人工智能發展一日千里，ChatGPT等生成式AI已逐漸融入我們的學習和工作。有人擔心教師會否被AI取代，也有人認為學生只要善用AI便能解決所有問題。然而，教授提出了一個發人深省的觀點：未來世界不再只獎勵「找到答案」的人，而是更重視「提出好問題」的人。

當知識可以隨時從AI獲得，教育的價值便不再只是傳授知識，而是培養學生思考、判斷和創造的能力。學生需要學會分析資訊、分辨事實與觀點、面對複雜問題，以及作出合乎倫理的決定。這些能力，正是人工智能難以取代的人類優勢。

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教授亦提醒我們，AI是一個強大的工具，但工具本身並沒有好壞之分，關鍵在於如何使用。若學生過度依賴AI完成作業，或把思考完全交給機器，表面上或許能取得不錯的成果，但真正的學習卻可能因此減少。教育應善用AI擴闊學生視野、激發創意，而不是取代思考的過程。

這亦讓筆者思考教師的角色。未來，教育工作者的重要性不但沒有減少，反而更加突出。教師不止是知識的傳授者，更是學生的引導者、陪伴者和價值塑造者。科技可以提供即時回饋，卻無法取代師生之間建立的信任、鼓勵與關懷。真正影響學生一生的，往往不是一項科技，而是一位願意陪伴他成長的老師。

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另一個值得關注的課題，是數碼健康。教授指出，過度使用電子產品不但影響專注力，更會削弱人際互動及心理健康。科技越發達，教育工作者越需要提醒學生珍惜閱讀、面對面交流和真實生活的體驗，讓科技成為學習的助力，而不是生活的主宰。

AI時代已經來臨，教育不能抗拒科技，也不能盲目追逐科技。應思考如何善用科技，同時堅守教育最重要的使命——培養有思考能力、有同理心、有責任感的人。因為未來真正改變世界的，不止是懂得使用AI的人，而是懂得善用AI、仍然保持人性光輝的人。

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撰文：天主教慈幼會伍少梅中學校長 李建文

本文原標題為〈教育更需要培養「人」〉

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