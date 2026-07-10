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林溢欣 - 回應時代的叩問｜中新學林

知識轉移
更新時間：14:30 2026-07-10 HKT
發佈時間：14:30 2026-07-10 HKT

生命終究會步向微涼，所以留一點溫熱的印記，好讓以後的人生回憶索暖。

回應世界

生命終究會步向微涼，所以留一點溫熱的印記，好讓以後的人生回憶索暖。（示意圖）
生命終究會步向微涼，所以留一點溫熱的印記，好讓以後的人生回憶索暖。（示意圖）

公開試的殘酷不純粹是結果，如果你問我這個過來人，我更覺得過程的苦澀有過之而無不及。因為公布結果之後，進大學的進大學，進不了的各走各路，人與事很快就會湮沒得無影無跡，殘酷來得極快極短暫。相較起來，過程的苦澀之所以殘酷，因為它難以宣之於口，也不能以文字清晰表達，過程漫長而又急促。

延伸閱讀：林溢欣 - 追捧偶像｜中新學林

多少個夜裏你會痛哭，多少次你因為挫折失敗沮喪過、失落過，多少次你和朋友因為誤解使雙方期望有所落差，多少次你和家人的口角越演越烈，你懷疑自己的同時，也懷疑這個世界，懷疑自己擁有的一切。這考試，安於你們成年的時候，測試你的知識，也同時測試你如何回應世界。

是的，回應世界。每一代人都必須回應時代的叩問。那所謂湮遠的時代，正正有一群人活在槍林彈雨和無聲恐懼之中，害怕戰爭、害怕失去生命。他們的訴求，是簡單得過分的「保有生命」。對於戰火的回應，他們卑微，他們委曲求全，活下去就是最大的希望。

這些都離我們太過遙遠了，遠得有點不真實。所以我們都學不懂如何吸取教訓。然而，我們生活在香港，這個相對幸福的時代，也同樣有着我們的責任和生存意義。世界反覆詢問我們如何立身處世，社會瞬息萬變，網絡世界令我們養成依賴習慣卻又令人戰慄，物質文明不斷前行的時候，精神文明好像不停在倒退。

延伸閱讀：林溢欣 - 生命中最無可挽回的悲痛｜中新學林

身為學生，未踏進成人社會的你們正拼命地成長，觀察、過濾和學習這社會的一切。而我默默注視你們，希望你們得到更多的養分，獲得更壯大的力量，進入大學，更快地獨當一面，然後駐守社會每一個環節。養活自己之後，追求更多的人生價值。

這場公開試，考驗自身的韌度與耐力之外，還會考驗人性、考驗友誼、考驗親情。因為，沒有壯大的心靈，是不能適應香港社會的節奏。所以，我慶幸有公開試，它是你們成長的催化劑。而我提到過程中的苦澀，如果你也有同感，那就代表你在意、在乎。在乎一件事、一個人，就要學會不惜一切地守護或完成，知道嗎？

為自己的年少留下一點溫熱的印記，多點在乎，多點努力，多點相信。這是你們的第一課。

電郵：[email protected]

撰文：香港中文大學中文系哲學碩士、中文科補習名師 林溢欣 

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林溢欣簡介:

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

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