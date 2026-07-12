SEN｜特殊學校藏「拆彈專家」 人手比例超過1比1 照顧學生需要｜教學有心人

在本集節目中，香港耀能協會高福耀紀念學校校長王蓉蓉深入分享了該校為多重障礙學生提供的教育服務。

高福耀紀念學校是一間特殊學校。全校現有64名學生，涵蓋小一至中六，當中包括輕度及中度智障、自閉症、專注力不足及過度活躍症、聽障、視障等不同障礙。特別的是，校內有14名醫療複雜個案的學生，部分患有罕見疾病，人數為全港同類學校之冠。由於部分學生的生命或有限期，照顧難度極高。

學校實行引導式教育模式，強調復康與教學結合。示意圖

學校實行引導式教育模式，強調復康與教學結合。教師與職業治療師、物理治療師、言語治療師及護士緊密合作，為每位學生制訂個別化學習計劃（IEP），將復康目標融入日常課堂。

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例如執筆訓練可能涉及小肌肉運用，起立打招呼可能需要輔助器支撐，吞嚥安全由言語治療師負責。全校員工達73人（包括22位老師及治療師團隊），人手比例超過1比1，確保學生得到適切照顧。

學校設有主流班（可應考香港中學文憑考試）及調適班，以照顧不同能力的學生，而且課餘活動多元，包括樂隊訓練、露營體驗等。早前，學生更在商場舉辦街頭表演（Busking），場面感動。學校積極推動生涯規劃，與社企、商界合作，為學生開拓就業機會，例如與鄰舍合作營運咖啡店，讓學生親自參與市場推廣及營運。

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王校長本身主修體育及融合教育，曾任教主流學校兩年，後轉投特殊教育18年。她坦言特殊教育挑戰極大，但成功感無可比擬——當自閉症學生願意信任她，跟她做動作，那是另一層次的喜悅。她以「拆彈專家」形容自己的工作，每天面對不同危機，卻從不覺乏味，因為她「真的很喜歡這班學生」。

王校長寄語社會給予特殊需要學生更多機會：「他們需要的只是一個機會。」她相信，通過學校、家庭與社會的協作，這群孩子同樣可以發光發熱，融入社群。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈特殊學習需要〉。

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