黃信德 - 數字教育時代 有中學舉辦STEAM Week 將創意化為現實｜津中樂道

近年，香港積極推動數字教育，從電子學習、編程教育到生成式人工智能（AI）的應用，學習模式正經歷巨大轉變。科技讓資訊獲取更快捷，為教學帶來更多可能。作為教育工作者，我們樂見新機遇，但深信科技應是促進學習的工具，而非取代學習的過程。

培育價值觀

我們鼓勵學生多閱讀與交流，若缺乏足夠語文能力，既難以表達構想，也無法向AI提出精準問題。（作者提供）

生成式AI提升了效率，文章或程式方案皆能短時間內獲得解答。然而當答案唾手可得，學生若過分依賴，便會減少思考與試錯的機會。事實上，人是在犯錯中成長的，失敗與修正能深化理解。在探索中，學生不僅能掌握知識，更能培養面對困難的韌力與創造力，這比直接得到答案更具教育價值。

因此，在人工智能時代，學校更應重視培養學生的表達、提問和解難能力。我們鼓勵學生多閱讀與交流，若缺乏足夠語文能力，既難以表達構想，也無法向AI提出精準問題。

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事實上，善於提問的人往往比只找答案的人走得更遠。不懂提問，很多時代表未能掌握核心，更談不上深入理解原因。

與此同時，教育更要重視價值觀培育。科技本身無善惡，關鍵在於初衷。我們期望學生兼具創新精神與服務社會的胸懷，當善心與創造力結合，科技才能改善生活、推動社會進步。

為此，本校近年重整初中電腦科課程，融入計算思維與創意解難，並於中三推行「STEAM Week」，鼓勵學生將創意構思轉化為實際作品。過程中，同學需要不斷測試、改良和完善方案，體驗由構想到實現的歷程。學生藉設置攤位展示與交流，同儕間互相觀摩學習，培養溝通、協作及解難等共通能力。同時，課程亦加強資訊與AI素養教育，培養學生辨別真偽、理解科技局限並負責任地使用。

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未來世界必然與AI同行，但教育使命不變。我們期望學生善用科技，並保持獨立思考與服務社會的初心。教育最終要培養的，不止是懂得科技的人，而是能夠善用科技、關愛他人、造福社會的人。

撰文：香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長及香港電腦教育學會顧問 黃信德

本文原標題為〈數字教育時代：守護思考的力量〉

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