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黃信德 - 數字教育時代 有中學舉辦STEAM Week 將創意化為現實｜津中樂道

知識轉移
更新時間：18:15 2026-07-07 HKT
發佈時間：18:15 2026-07-07 HKT

近年，香港積極推動數字教育，從電子學習、編程教育到生成式人工智能（AI）的應用，學習模式正經歷巨大轉變。科技讓資訊獲取更快捷，為教學帶來更多可能。作為教育工作者，我們樂見新機遇，但深信科技應是促進學習的工具，而非取代學習的過程。

培育價值觀

我們鼓勵學生多閱讀與交流，若缺乏足夠語文能力，既難以表達構想，也無法向AI提出精準問題。（作者提供）
我們鼓勵學生多閱讀與交流，若缺乏足夠語文能力，既難以表達構想，也無法向AI提出精準問題。（作者提供）

生成式AI提升了效率，文章或程式方案皆能短時間內獲得解答。然而當答案唾手可得，學生若過分依賴，便會減少思考與試錯的機會。事實上，人是在犯錯中成長的，失敗與修正能深化理解。在探索中，學生不僅能掌握知識，更能培養面對困難的韌力與創造力，這比直接得到答案更具教育價值。

因此，在人工智能時代，學校更應重視培養學生的表達、提問和解難能力。我們鼓勵學生多閱讀與交流，若缺乏足夠語文能力，既難以表達構想，也無法向AI提出精準問題。

延伸閱讀：黃麗珊 - 如何點燃學習滿足感？不如聽中學校長教路 讓學生變得更主動！｜津中樂道

事實上，善於提問的人往往比只找答案的人走得更遠。不懂提問，很多時代表未能掌握核心，更談不上深入理解原因。

與此同時，教育更要重視價值觀培育。科技本身無善惡，關鍵在於初衷。我們期望學生兼具創新精神與服務社會的胸懷，當善心與創造力結合，科技才能改善生活、推動社會進步。

為此，本校近年重整初中電腦科課程，融入計算思維與創意解難，並於中三推行「STEAM Week」，鼓勵學生將創意構思轉化為實際作品。過程中，同學需要不斷測試、改良和完善方案，體驗由構想到實現的歷程。學生藉設置攤位展示與交流，同儕間互相觀摩學習，培養溝通、協作及解難等共通能力。同時，課程亦加強資訊與AI素養教育，培養學生辨別真偽、理解科技局限並負責任地使用。

延伸閱讀：關智權 - 聯課活動X正規課程 如何讓學生反思及應用所學？一於聽校長講解！｜津中樂道

未來世界必然與AI同行，但教育使命不變。我們期望學生善用科技，並保持獨立思考與服務社會的初心。教育最終要培養的，不止是懂得科技的人，而是能夠善用科技、關愛他人、造福社會的人。

撰文：香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長及香港電腦教育學會顧問 黃信德 

本文原標題為〈數字教育時代：守護思考的力量〉

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黃信德簡介:

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為香港道教聯合會鄧顯紀念中學校長及香港電腦教育學會顧問。

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