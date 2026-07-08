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陳偉邦 - 揭秘雲南：金庸筆下的世外桃源與抗戰史詩｜藝文薈

知識轉移
更新時間：17:30 2026-07-08 HKT
發佈時間：17:30 2026-07-08 HKT

每逢暑假一定去旅行。今次去雲南，入昆明，穿大理，攀玉龍雪山，訪世外桃源香格里拉宮。上世紀80年代，曾到過昆明石林，今日再遊，自是另一種情調韻味。國家強大，蒸蒸日上，今日的公路、山區整潔井然有序，以及生態環境優美計劃，都非昔日可比，導遊知識豐富，把歷史文化特產源頭都隨口詳述。

陳偉邦暑假時去雲南，入昆明，穿大理，攀玉龍雪山，訪世外桃源香格里拉宮。示意圖
陳偉邦暑假時去雲南，入昆明，穿大理，攀玉龍雪山，訪世外桃源香格里拉宮。示意圖

抗日戰爭期間，日本軍隊曾於1942年攻入雲南省，引發長達3年的「滇西抗戰」，於1944年成功收復失地。

1942年5月，日軍攻佔怒江以西的龍陵與騰衝。中國軍隊（中國遠征軍）炸毀惠通橋阻止日軍東渡怒江，雙方在怒江兩岸形成對峙。這場戰役歷時95天，日軍幾乎全數陣亡，遠征軍也付出傷亡上萬人的重大犧牲，成功拔除這顆釘子。這是滇西反攻的關鍵戰役，被稱為東方的「直布羅陀」，亦叫「松山戰役」。遠征軍隨後包圍並收復騰衝，為打破日軍在雲南的佔領奠定基礎，名為「騰衝戰役」。

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著名小說家金庸在《天龍八部》、《射鵰英雄傳》及《神鵰俠侶》等著作中，將雲南大理塑造成充滿傳奇色彩的世外桃源。
著名小說家金庸在《天龍八部》、《射鵰英雄傳》及《神鵰俠侶》等著作中，將雲南大理塑造成充滿傳奇色彩的世外桃源。

著名小說家金庸在《天龍八部》、《射鵰英雄傳》及《神鵰俠侶》等著作中，將雲南大理塑造成充滿傳奇色彩的世外桃源，以家傳絕學「六脈神劍」和「一陽指」聞名的大理段氏皇族為故事核心。金庸亦曾笑稱自己前世是大理人。

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石林景區建園於1931年，位於雲南省昆明市石林彝族自治縣，後人習慣稱為「雲南石林」。石林大片的喀斯特地形（又稱石灰岩地形），處處有驚奇，形狀千奇百怪的石頭群，讓景區獲得「天下第一奇觀」、「石林博物館」等美譽。

提起石，又有石癡，指北宋著名書畫家米芾（人稱「米癲」、「石癡」）愛石成癡的經典典故。他曾在安徽無為州見到奇特巨石，高興地穿上官服、手持笏板下拜，並尊稱其為「石丈」或「石兄」，傳為千古趣聞。他並提出著名的相石四準則：瘦、漏、皺、透。

電郵：[email protected]

撰文：本地著名藝術教育家/畫家 陳偉邦

本文標題原為〈雲南與金庸米芾〉。

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陳偉邦簡介:

作者為本地著名藝術教育家/畫家，曾在本地多間中學及大專院校任教及統籌繪畫、藝術史及美學欣賞等課程達30年之久。

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