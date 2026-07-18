網絡潮語｜「反骨」新一代 談「反骨」的由來與流變 近年內地興起新用法？｜語文探驪

近年，「反骨」一詞在社交媒體上廣泛流傳，大眾多把它視為「特立獨行」的代名詞，卻較少留意它如何從帶有濃厚污名色彩的傳統相術概念演變成當下的網絡熱詞。不妨順着歷史脈絡追溯：「反骨」承載着怎樣的中國傳統文化與歷史印記？這個跨越千年的詞語，又是如何在新時代中煥發出新的生命力？

古代已有「反骨」一詞

《三國演義》有用「反骨」一詞。中央社圖片

「反骨」概念最早源自傳統相術，羅貫中《三國演義》第53回情節：「吾觀魏延腦後有反骨，久後必反，故先斬之，以絕禍根。」諸葛亮判定魏延生有反骨，並斷言他日後必會起兵謀反。此處的「反骨」特指腦後凸起的枕骨，古人亦藉此把這類人標籤為叛逆、不忠。不過，《三國志》並未有記載，可見《三國演義》中魏延「有反骨」的設定，主要還是文學創作的藝術安排，用以突出人物性格，並為其後續行為埋下伏筆。

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步入近代，「反骨」仍多被用來批判謀逆作亂、心懷異志之人，但在特定的時代語境下，它也逐漸衍生出帶有褒義的用法，人們開始用它稱頌堅守真理、不隨波逐流的風骨之士。我的家鄉紹興，便走出了一位文壇極具代表的「反骨」人物——魯迅，他棄醫從文，以鋒利如刀的筆墨針砭社會弊病、剖析人性弱點。不難看出，此時的「反骨」已掙脫相術的桎梏，詞義重心也轉向對行為與精神氣質的評價。

放到當下網絡語境，「反骨」的新用法已徹底脫離最初的相術本義，如今，大眾多用它來調侃或稱讚具有叛逆思維、敢於創新、不願盲從的人與事，不少創作者在社交平台上以「00後是一身反骨的一代」的說法，刻畫當下年輕人棱角鮮明的特質，例如許多年輕人開始打破職場舊規：不再輕信只談情懷、不談薪資的空洞話術；面對無償加班，也更敢於果斷拒絕，這與過往職場中一味隱忍順從的風氣形成鮮明對比。

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由此可見，隨着時代推移，「反骨」已從帶有貶義的相術標籤，逐步轉化為帶有正面意味的網絡用語。這場詞義流變，本質上正是社會鼓勵多元思想、包容不同聲音的縮影。

文：香港中文大學理學院一年級學生裘子慧

本欄由修讀香港中文大學「大學中文一」的學生撰寫，旨在探討日常生活中有趣的語文現象。

本文標題原為〈「一身反骨」的新一代：談「反骨」的由來與流變〉。

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