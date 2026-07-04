梁惠君 - 中六畢業生藝術展 「破格」而出 藝展才華｜教評心思

踏入AI（人工智能）世代，只要輸入幾個關鍵字，電腦便能在數秒內生成一幅精美的圖像。在這樣的時代浪潮下，我們不禁要問：年輕一代學習藝術、親手創作的價值何在？

創意與溫度

AI或許能模仿畫風，卻無法複製人類對世界的真實感知。（示意圖）

風采中學一直重視藝術教育，致力培養學生的多元發展，校園內藝術氛圍濃厚。除了每年由藝術教育組主辦的「藝萃周」外，視覺藝術科每年也為畢業生舉辦為期一個月的畢業展。本屆畢業展以「破格」（Beyond the Frame）為主題，同學們以一幅幅匠心獨運的作品，為這個時代的提問給出了最鏗鏘有力的答案。

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「破格」，意指打破傳統框架、發揮創意並追求突破。走進展覽廳，我深切感受到這股不甘於平庸的青春能量。本次展出作品的媒材極其多元，從傳統的繪畫、雕塑、立體作品，到結合現代科技的電腦繪圖，甚至是服裝設計與漫畫，百花齊放。其中，最令我感到驚喜與驕傲的，是看到同學們展現出屬於自己的「原創繪本」。一本繪本的誕生，涵蓋了從故事構思、分鏡設計到繪畫排版的完整歷程，這不僅展現了同學們成熟的藝術技巧，更證明了他們具備完整述說一個動人故事的卓越能力。

AI或許能模仿畫風，卻無法複製人類對世界的真實感知。在「破格」展覽中，同學們的作品充滿了深厚的人文關懷。他們探討的主題橫跨個人成長與友誼、對病患與苦難者的悲憫，乃至於對中國傳統文化與古埃及文化的深度探索；更有作品深入探討「美的定義」與「女性角色」等嚴肅社會議題。這些作品反映了新世代並非只活在自己的象牙塔中，而是對社會、對世界有着敏銳的觀察與深刻的反思。

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展覽亦展出了同學們這3年來為校本評核（SBA）所製作的作品集。在講求「速成」的現代社會，同學們卻願意投入時間，經歷從初步構思、無數次草圖修改，到最終咬緊牙關完成創作的艱辛過程。這些密密麻麻的創作紀錄，見證了他們付出的時間與汗水。這種在挫折中堅持、在挑戰中解難的堅韌毅力，正是任何科技都無法替代的寶貴特質。

面對瞬息萬變的未來，我們更加需要具備大膽求變、勇於創新、與時俱進精神的年輕人。看着這群畢業生通過藝術裝備自己，我深信他們已經準備好打破未來的種種框架，以屬於他們的創意與溫度，在社會上綻放出獨特的光芒。

撰文：風采中學（教育評議會主辦）校長、教育評議會副主席 梁惠君

本文原標題為〈「破格」而出，藝展才華——中六畢業生藝術展〉

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