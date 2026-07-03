黃忠波 - 當創意遇上AI：如何用科技解決社會問題？︱資優人語

在剛過去的周末，香港資優教育學苑參與了教育界年度盛事「學與教博覽2026」。作為教育局展區參展機構之一，學苑以「在人工智能驅動的格局中釋放資優潛能」為題，以「人才培育模式」配合「全人發展」理念，與教育界及公眾人士分享數字教育與資優教育的經驗，以及學苑如何協助學員發揮潛能、邁向專精。

香港資優教育學苑以「遊走科技中的關懷和溫度」為主題，展示學員們近期的學習成果。

藉此機會，學苑亦以「遊走科技中的關懷和溫度」為主題，展示學員們近期的學習成果。展品包括6個由學員主導的創科項目，內容跨越生物、化學、人工智能、機械工程等範疇，並就環境保育、樂齡科技、AI應用等場景提出了極具人文關懷與創意的方案。

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以項目「從蝦殼提煉甲殼素」為例，學員針對全球每年產生4.3億公噸不可生物降解塑膠的污染情況，提出一個具創意的解決方案。他們利用課堂所學的化學知識，嘗試從蝦殼中提煉甲殼素，並在去礦物質化、去蛋白質化、去乙醯化的反覆測試之中，成功將甲殼素轉化為高品質的殼聚醣。在是次博覽會中，學員展示了用殼聚醣製作的可生物降解、無毒性塑膠物料的原型樣品。

有學員利用在學苑「共融科技——創意人工智能機械臂」課程所學的編碼、演算法、機器學習知識，嘗試設計可識別及提取物件的智能機械臂。相關課程亦將與長者中心合作，讓學員測試機械臂如何協助長者提升生活質素。

其他還包括「長者穩步易」（以感應技術監測長者跌倒情況）及「清瞳使者」（視障人士AI購物助理）等項目，都是學員實踐知識與創意、解決社會問題的創新方案。

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總結而言，學苑所展示的學員學習成果，不僅呈現扎實的知識基礎，更展現科技融入社會關懷的可能，亦呼應了大會「以人為本，應對未來」的主題，相信能為教育工作者帶來不少數字教育的新視點、新角度。

未來，學苑會繼續實踐宗旨——為本港培育兼具數字素養與人文關懷精神的社會領袖。我們會加強數字教育工作，着重提升學員的數字素養，培育他們具備競爭力之外，亦能有同理心與責任感，成為推動社會進步的關鍵力量。

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文：香港資優教育學苑署理院長黃忠波

本文標題原為〈從「數字教育」培育以人為本的未來領袖〉。

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