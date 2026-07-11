牛雜不在碗裏 為何內地興起潮語「社交牛雜症」？｜語文探驪

在社交媒體中，「社交牛雜症」成為不少年輕人自我描述的新興詞語，它簡稱「牛雜症」，指的是人們在「社交牛逼症」與「社交恐懼症」之間反覆切換的狀態，形象地描繪當下青年時而外向自信、時而焦慮退縮的社交表現。

「牛」字在內地網絡有特別意思

AI示意圖

從語義和修辭角度看，「牛雜」二字頗具巧思，「牛」在網絡語境中常有厲害、出色之意，例如「他真的太牛了」；「雜」則有混合、雜亂之意，如複雜、雜亂無章。因此，「牛雜」在此並非指「牛內臟雜燴」，而是借其「混雜」特點，比喻人在「社牛」與「社恐」之間搖擺的矛盾心理：既渴望表現，又害怕出醜；既想認識朋友，又不願主動；既想融入群體，又想逃離現場。這種把抽象情緒具象化為日常飲食名稱的方式，使詞語更接地氣，也更帶幽默。

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「社交牛雜症」亦反映漢語網絡詞的構詞特色。「社交恐懼症」本是心理學名詞，後來「某種狀態+症」的格式廣泛出現，衍生出「拖延症」、「選擇困難症」、「手機依賴症」等說法。這些詞語多不是真正的醫學診斷，而是借用「症」字，以誇張、比喻或標籤化方式描寫日常困擾。由於它們貼近生活經驗，因此容易在網絡中傳播。

這個詞的流行，也反映年輕人對社交狀態的認知轉變。過去，「症」字多與疾病或病象有關；但在網絡語境中，它逐漸淡化醫學色彩，成為共享經驗的標籤。當人們說自己有「牛雜症」時，並非真的聲稱患病，而是以幽默、自嘲的方式承認自己的矛盾，這種說法把社交不穩定感正常化，也有助於減輕「不夠外向」帶來的焦慮。

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為何稱「牛雜症」而非「恐雜症」，原因或許在於「牛雜」是現成的詞彙，讀音自然，也容易讓人會心一笑；「恐雜」則較顯生硬，語感更偏負面，不符合網絡語言輕鬆、調侃的風格。

總而言之，「社交牛雜症」是當下年輕人描述自身社交狀態的生動說法，它在「社牛」與「社恐」之間取得平衡，既呈現語言創意，也反映更包容、幽默的自我認知方式。

文：香港中文大學社會科學院一年級學生詹斯婷

本欄由修讀香港中文大學「大學中文一」的學生撰寫，旨在探討日常生活中有趣的語文現象。

本文標題原為〈「牛雜」不在碗裏：談「社交牛雜症」形成與流行〉。

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