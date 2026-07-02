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基順學校SEN生學習操控無人機 「雀仔視覺，感覺好正！」｜專訪

知識轉移
更新時間：11:37 2026-07-02 HKT
發佈時間：11:37 2026-07-02 HKT

中華基督教會基順學校今年與社會企業合作，引入「第一人稱視角」（FPV）無人機課程，為該校的SEN學生帶來新興科技的體驗，更為他們的未來開啟了新可能。

親手剪片大滿足

中五生王賢穎對自己親手拍攝及利用AI剪接的短片，感到非常開心，並與家人分享成果。她坦言，剪片為她帶來最大的滿足感，期望日後能拍攝香港不同景點向遊客推廣。在學習過程中，她對老師灌輸的安全意識印象最深，「操作無人機必須安全、認真和謹慎，因為一旦碰撞便會損壞，並會發生意外。」

另一位中五生葉栢滔對操控無人機樂在其中。「感覺好像雀仔一樣，擁有雀仔的視覺，而且我很開心能做到指令！」他形容操控無人機「好正」，猶如駕駛飛機般自由自在，飛到很遠的地方。即使面對飛行速度難以控制，以及覺得錄音屬「高級難度」等挑戰，但他未有卻步，反而希望繼續改善。「希望之後可以做無人機送貨等相關工作。」

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記者：蘇麗珊 攝影：汪旭峰 部分圖片：受訪者提供

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