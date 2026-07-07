劉筱玲 - 學期終了 校長勉勵：忘記背後，努力面前丨快樂家庭

校門旁的兩棵鳳凰木，樹頂的紅花開放了嗎？是學期終了的時候了，是畢業的時候了！

畢業樹

那是學校最繁忙的季節，忙着計分、派成績表、頒獎、散學禮、結業禮、畢業禮！一個學年又要結束了，會檢討一下嗎？（示意圖）

樹已種下好些年了，當老樹真的老了，樹根被蟲蛀了，是該砍下的時候了，我說種鳳凰木吧！於是一株又一株的種了兩株！

那是我童年的回憶，當年的九龍城、九龍塘，是我成長的地方！

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還記得道旁滿樹火紅的花，若鳳凰的冠，也叫金鳳花，又叫火鳳凰！每年5月到7月，紅花盛放！正值畢業的時候，於是鳳凰木又名畢業樹！

那是學校最繁忙的季節，忙着計分、派成績表、頒獎、散學禮、結業禮、畢業禮！一個學年又要結束了，會檢討一下嗎？會計劃一下嗎？還是終於放下了重擔，放暑假去了！

學校是暫時的，教育是永遠的，生活就是教育，家庭是最好的學校，父母是最好的老師！

在這智能的年代，知識學問唾手可得，沒有經過實踐和運用，是真的能成為智慧了嗎？

今天到底甚麼知識才值得學習？甚麼才是面向未來的能力？教學需要轉化以配合時代的驟變嗎？

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永遠不要害怕失敗，學校應該是接受挫敗的地方，跌倒了，站起來會更有力，因為沒有經過失敗，永遠不會成功！

學習的每一個階段，都是一個新的開始、新的體會，有聽過「忘記背後，努力面前」嗎？只要找到你的興趣，重拾你的信心，定能樂在學習中，找到方向也確定目標！

原來人與人之間的溝通、尊重和友愛、互動和合作，比一切都更重要，品格造就卓越，不管任何時代，不管如何改變，學會學習，更要學會做人！

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撰文：保良局蔡繼有學校創校總校長 劉筱玲

本文原標題為〈學期終了〉

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