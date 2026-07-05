王煒東 - 同等對待不等於公平！教師應如何照顧學生的真正需要？｜學友智庫

筆者課室內貼着一張海報：森林裏，考官坐在桌前，對着一群動物說：「為公平起見，大家都要參加同一場考試——爬樹。」猴子理所當然地神采飛揚，鳥兒也自信滿滿，但金魚和大象卻神情茫然。這張圖雖然幽默，卻深刻指出一個教育現場的困境——一刀切的公平，未必是真正的公平。

「人人一樣」或忽略學生真正需要

教師應如何協助同學獲得教育上的公平？示意圖

在現今推行融合教育的校園中，我們常見各種「合理調適」：聽障學生坐近老師；視障學生獲發放加大字體的教材；讀寫障礙學生可於測考中延長作答時間。這些安排表面上看似「優待」，但其實正是為了讓每位學生都能在起跑線上獲得應有的支援。若堅持人人一樣才是「公平」，反而會忽略不同學生的真正需要，導致更深層的不公。

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家庭教育亦然。我們有時會不自覺地將心力傾斜於較頑皮或需要較多協助的孩子身上，卻忽略了「最乖」、「最易教」的那位。這些中間位置的孩子，因為不屬兩極，反而常常被視為「不需擔心的那一個」。但他們同樣有情緒、需要關注，也渴望被父母看見。真正的公平，不是平均分配時間和資源，而是根據每位孩子的個別需要，給予適切的支持和陪伴。

教育前線常出現類似情況：成績優異的學生與表現較弱的學生最容易引起師長關心，而那些中游、性格內斂、不求表現的孩子，反而成為「最放心」的一群。沒有問題，不等於沒有需要。他們或許不會主動求助，但內心同樣渴望被肯定和鼓勵。當我們忙於解決「問題」學生，也別忘記給予這些「安靜的孩子」一個目光和一聲鼓勵。

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真正的公平，不是形式上的一致，而是讓每個孩子都能在自己的節奏中獲得理解。我們或者不會要求戴眼鏡的同學，先摘下眼鏡才走進試場。教育的任務，不是訓練每個人都能「爬樹」，而是幫助每名孩子找到適合自己的路——有的善於飛翔，有的適合潛水，也有的將走出一條與別不同的路。電郵：[email protected]

撰文：小學價值觀教育主任王煒東

本文標題原為〈同等對待不等於公平：讓每位孩子都發光〉。

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