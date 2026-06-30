何漢權 - 文明演進核心力量是甚麼？G7如何影響世界？｜教育現場

世界文明的演進，推動的核心力量，是平等與尊重，雙贏乃至多贏。千山萬水，陰晴圓缺，人類由此經歷種種磨練，衍生積存的善良價值，使得文明進入一個又一個新的高度，人類的生活不斷呈現新的希望，可以說，這些人類獨有的善良價值，就是世界文明最大的向心力。

世界文明向心力

事實上，因着美國的霸道橫行擾亂全球經濟，峰會敢提出討論嗎？美國包庇窮兇極惡的以色列，七國會譴責嗎？（法新社圖片）

21世紀已跨越四分一，今天，這股向心力源流流蹤何處尋？曾幾何時，世界的歐美化，歐美化的世界，代表着世界文明的最先進，特別是曾處身英殖150多年的香港，早已國際化成東西文化薈萃的城市，但平情論，政治與經濟雙管引力下，多年來，港人大多唯歐美是尚，以歐美價值為價值。

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但歷史追尋，近世以來，歐美列強帶給世界的文明，是不斷向前？抑或拉腿往後？兩次世界大戰，是誰在發動？印度東西兩分，一是印度，一是巴基斯坦；朝鮮、韓國本是同根生，至今仍是兩邊兩國，誰之過？非洲大陸50多個國家，至今都是貧窮落後為多，翻查地圖，歐洲列強南下就是非洲。另外，最貼身的尋問句就是，咱們的中國，至今仍未能夠完全統一，誰在興風作浪？

每年定期召開的七國集團（美國、德國、法國、英國、意大利、日本、加拿大，即G7）峰會，落幕不久。據聞除要合力面對當前經濟難題外，亦要處理襄助烏克蘭對付俄國，以及停止以色列繼續對黎巴嫩用兵，當然要助美國與伊朗談判取得最大的成果。但看七國首腦人齊心不齊的開會景況，特朗普最遲入會場，卻驀地一句「我是老闆」，已經說明峰會既是失敗開始，再看德國總理送球衣予坐着的特朗普，並站立其旁邊，拍了一張隨從式的照片，見微知著，峰會是失敗告終的了。事實上，因着美國的霸道橫行擾亂全球經濟，峰會敢提出討論嗎？美國包庇窮兇極惡的以色列，七國會譴責嗎？而G7群中的日本，明目張膽打造新型軍國主義，修改和平憲法，十分危險，峰會是視而不見，一句反對的聲音都沒有。

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七國集團峰會的七國者，除加拿大外，英、法、德、意、日，侵略及殖民他國事，是劣跡斑斑，而用各種手法，包括以戰爭手段干預別國領土、內政，乃至擊殺他國領袖，第二次世界大戰以後，案例公諸於世的，當以美國為最多。

明年G7又會偽善地召開會議的了，沒有期望也就沒有任何失望。

撰文：國史教育中心（香港）校長 何漢權

本文原標題為〈七國集團的偽善〉

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