歐陽修主張「文以明道」 推動古文運動 積極提攜「唐宋八大家」｜星島教室

「人生自是有情痴，此恨不關風與月。」歐陽修寫下這句詞時，或許也在自述——對文學有情，對歷史有痴，對國事有恨，對後輩有恩。他的一生，正是這句話的真實寫照。

以荻畫地：沙地出才子

歐陽修畫像

歐陽修，字永叔，吉州廬陵（今江西吉安）人，生於宋真宗景德四年（1007年），北宋著名的文學家和史學家。歐陽修4歲喪父，家境清貧。歐陽修的母親鄭氏雖是寡婦，卻極有見識，她不願兒子因家貧而失學，無錢買紙筆，便以蘆葦稈在沙地上教歐陽修寫字讀書。正是這片沙地，為歐陽修打下了扎實的學問根基。

三起三落：宦海之直臣

明．仇英《醉翁亭》

聰慧的歐陽修年僅24歲便高中進士，步入仕途。他為人剛正，敢於直言，這份品格讓他贏得了聲望，也讓他付出了代價。

景祐三年（1036年），范仲淹因為批評宰相呂夷簡專權而被貶，歐陽修挺身而出替范仲淹辯護。結果，歐陽修被指為「朋黨」，被貶為夷陵縣令。這是第一次貶謫。

慶曆三年（1043年），范仲淹推行新政，歐陽修積極響應。然而在宋代新舊黨爭之下，新政觸犯太多人利益，不到兩年便告失敗。歐陽修遭政敵告發，再次被貶至滁州。期間，他寬簡治政，與民休息，寫下了〈醉翁亭記〉的千古名句：「醉翁之意不在酒，在乎山水之間也。」這是第二次貶謫。

最後一次挫折，是在晚年。王安石推行新法，歐陽修對「青苗法」等措施有所保留，認為執行過急，易生弊端。雖然他與王安石私交尚可，仍不免因政見分歧而漸被疏遠。最終以太子少師致仕，退居潁州。

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知人之明：為文壇立傳

《新唐書》宋刻本

歐陽修初任西京時留守推官，在洛陽結交梅堯臣、尹洙等人，開始倡導古文，反對當時浮華雕琢的文風。他主張「文以明道」，認為文章應言之有物、平易暢達，與唐代韓愈的古文運動一脈相承。其〈醉翁亭記〉、〈秋聲賦〉膾炙人口，流傳千古；詞作婉約深情，〈蝶戀花〉中「庭院深深深幾許」一句，連李清照都推崇備至。

在史學上，他獨立修撰《新五代史》，又與宋祁合修《新唐書》，兩者皆被列入正史，奠定了他史學大家的地位。他還著《集古錄》，開創金石學先河。

然而，歐陽修最令人敬佩的，不僅是其個人才華，更是他提攜後進的無私胸懷。嘉祐二年（1057年），他主持禮部貢舉，力排當時流行的險怪文風，錄取了一批言之有物的考生。在這一批考生中，有蘇軾、蘇轍、曾鞏，日後都成為「唐宋八大家」的人物，還有後來成為大哲學家的程顥、張載等傑出人才。

熙寧五年（1072年），歐陽修病逝於潁州，享年66歲，諡號「文忠」。

歐陽修晚年自號「六一居士」，藏書一萬卷、金石一千卷、琴一張、棋一局、酒一壺、自己一老翁。他終於把一生積累的名利、恩怨、成敗，都濃縮成這「六個一」。讀懂這六個一，也就讀懂了歐陽修這一個永遠保持真性情、永遠願意提攜後人、永遠在挫折中尋找自由的靈魂。

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冷知識 BOX：出人頭地

嘉祐二年（1057年），在由歐陽修主持的禮部貢舉中，歐陽修看到一篇驚豔的文章，懷疑是其門生曾鞏所作。為了避嫌，於是安排在第二名。拆封後才發現作者是蘇軾，隨後在寫給好友文學家梅堯臣的信中說：「讀軾書，不覺汗出，快哉快哉！老夫當避路，放他出一頭地也。」這便是「出人頭地」一詞的由來。後來蘇軾在歐陽修的提攜下，果真出人頭地。

歷史充電站：「慶曆新政」失敗

北宋仁宗時期的「慶曆新政」，是一場由范仲淹、富弼、韓琦等人推動的政治改革，旨在解決北宋建國以來日趨嚴重的「積貧積弱」問題。然而，改革過於激進，范仲淹提出的《答手詔條陳十事》中，前幾條就直指官僚制度的核心弊端，觸犯官僚既得利益者；因此保守派便藉「朋黨」之由誣陷范仲淹為首的改革派，儘管歐陽修試圖為「君子之黨」正名，卻使仁宗開始懷疑范仲淹等人意圖架空王權。最後新政僅維持了短短一年左右便以失敗告終。

本欄逢周一刊出，由教育評議會邀請資深中小學教師及校長或歷史學者撰寫。

文章以生動有趣的方式，透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事，帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

文：國史教育中心（香港）青年委員趙梓銘

本文標題原為〈醉翁之意不在酒：歐陽修〉。

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