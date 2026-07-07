小學觀星活動 讓學生見證天文奇觀 加強學習興趣｜教學有心人

筲箕灣官立小學重視通過觀星活動與航天教育，加強學生的學習興趣。校長王偉傑與課程主任陳茗茵，分享學校連續兩年在東區文化廣場舉辦的觀星活動。去年適逢「七星連珠」，今年則遇上超級月亮與土星環垂直的15年一遇奇景。活動內容豐富，包括天文望遠鏡觀測、立體星象館、互動攤位遊戲及手作工作坊，例如製作北斗七星燈，吸引約50名學生及區內幼稚園生參與。通過專業人士講解，以及與中學合作設計的體驗活動，學生不僅有機會親眼見證天文奇觀，更能在遊戲中學習太空知識，感受星空的奧秘。

不少學生都對觀星充滿興趣。示意圖

學校亦推行「太空科學學習計劃」，配合小學科學課程，在各年級融入航天知識。除了舉辦觀星活動，學校亦曾帶領學生前往海南文昌觀看火箭發射，親身感受國家航天發展的成就。課程同時設有資優培訓，分為天文與航天兩條學習路徑，以照顧學生不同的興趣。學校亦引入VR軟件，模擬太空艙實驗，讓學生體驗失重環境下的科學現象，提升學習趣味。

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在人工智能（AI）應用於教與學方面，學校善用AI平台推動寫作教學。學生完成手寫文章後，可掃描上載至平台，AI會提供回饋並生成插圖，協助學生製作屬於自己的故事書，包括電子版或實體繪本。此舉大幅提升學生的寫作動機，部分教師更會主動運用AI創作數學繪本，配合校本繪本教學，將AI應用延伸至不同學科。

此外，學校亦積極推動「動感校園」，通過AI Fitness平台量化學生體適能數據，並鼓勵學生自行編寫體感遊戲程式，將運動與編程遊戲結合。校內設有籃球機等設施，讓學生在遊戲中鍛煉體魄。

學校亦設立「生命護照」，記錄學生參與各類活動的進程，而最大的獎勵便是與校長共進午餐，藉此營造輕鬆愉快的校園氛圍，促進學生精神健康。

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王校長強調，學生喜愛上學，是學習的基礎。學校通過多元活動、創新科技與關愛文化，讓學生在愉快的環境中探索知識，培養對天文、航天及科學的熱情，為未來學習鋪路。

本文摘自香港電台文教組節目《教學有心人》，由洪肇賢和陳狄安校長主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文標題原為〈觀星活動〉。

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