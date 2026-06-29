梁超然 - 學校人事變動是好是壞？校長：最重要是堅守「以天下為己任」信念｜雪中送炭

兩個寶貝安滌漸漸長大，開始對學校老師的履行與人事變遷有所感覺。她們會問我，作為家教會副主席而正職是校長，是否真的了解背後的故事。孩子的提問，讓我回望超過四分一世紀的教育生涯，高低起落，喜憂交織，曾想做到無愧，卻也難免留有遺憾。

改革者必然面對艱難

學生關心校長或教師的人事變動。示意圖

最近在寧波市的姊妹學校樹立了王安石銅像。這位千年前在寧波做官的改革者，播下仲夏的種子，留下歷史的果實。他不畏困難，在眾多離合之中仍能堅守「士大夫以天下為己任」之道。王安石曾言：「不畏浮雲遮望眼，自緣身在最高層」，這是他改革的宏願，為的是百姓的福祉，而非個人榮辱。他又在〈游褒禪山記〉所言：「世之奇偉、瑰怪，非常之觀，常在於險遠，非有志者不能至也」，提醒我們改革必然艱難，惟有志者方能達成。

明代張居正推行一條鞭法，強調「不革新，則天下事不可為」，並且指出「治世之要，在於用人；用人之要，在於責成」。他深知改革必須觸及利益根源，敢於承擔壓力，方能使國家財政與政治煥然一新。

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至於現代，SpaceX創辦人馬斯克對改革亦有獨到見解。他強調「以首要原則思維解構問題」，不循舊路，而是回到最基本的元素重新設計，才能突破困境。他亦指「快速迭代與容忍失敗是創新的關鍵」，改革必須敢於挑戰既有制度，才能推動人類邁向多行星文明。與王安石「雖千萬人，吾往矣」的胸襟，有異曲同工之妙。

很多人以為「離開」需要最大勇氣，其實「留下」同樣是一種姿態。小女兒的學校即將迎來新校長，她問我：「他真的是好人嗎？他能比以前做得更好嗎？」這些問題沒有標準答案。師生與家長的角度不同，演繹與評論自然各異。但我常想起王安石在變法期間所遭遇的摧毀與打擊，甚至千年後仍受抨擊。世事豈能盡如人意？除了無愧於心，更重要的是在夜闌人靜時，能敞開胸懷，面向古來聖言豪傑。

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教育是一場長途跋涉。老師的來去，校長的更替，都是歷程的一部分。對我而言，最重要的是能在每一次離合之間，仍然堅守「以天下為己任」的信念。這樣，無論是我，還是安滌，都能在人生的道路上，學會何謂勇氣、何謂責任。

撰文：寧波第二中學校長 梁超然

本文標題原為〈在離合之間，守住教育的初心〉。

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