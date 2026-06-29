黃麗珊 - 如何點燃學習滿足感？不如聽中學校長教路 讓學生變得更主動！｜津中樂道

在學校生活中，滿足感是一個重要的課題。它不止源自學業上的成就，更來自學生對學習過程的投入和對未來的期待。記得有一位同學在中一迎新活動完結那天，分享那幾天的感受，原來學校最吸引他的地方是STEM LAB；最深刻的印象是「會走動的機械車」。

新生投入STEM活動 獲得滿足感

如何提升同學的學習動力？示意圖

後來，這位同學在中二加入STEM校隊，每次經過STEM LAB，我都見他全神貫注，埋頭苦幹改良他的機械車，甚至不察覺到我站在他背後。知識帶來的滿足感，能成為學習的動力，學生不是被動等待答案，而是因為看見成果的可能，願意投入時間、承受挫折，繼續嘗試。

延伸閱讀：關智權 - 聯課活動X正規課程 如何讓學生反思及應用所學？一於聽校長講解！｜津中樂道

許多人會問21世紀的教育究竟要培育甚麼人才？我個人認為培育孩子主動學習，把所學知識運用於實踐中，尋找答案、解決問題，並在學習過程中建立自信。最近，本校生物科同學聯同5間中學組成中國香港聯合校隊，前往巴黎參加國際遺傳工程機器設計競賽，不僅贏得金獎，更成功躋身全球中學組前5名。

在分享會上，幾位同學說着獲獎感受，自信笑容背後是多次的試驗與修正；更是一種努力被看見後的滿足感，也是對自己能力的肯定。儘管有聲音認為香港的創科教育屬起步階段，但我相信學習是一段無限的旅程，只要我們給予學生嘗試的機會，我們才會看見他們的潛能，原來可以走得更遠。

延伸閱讀：陳凱茵 - 讓概念變成體驗！全方位學習日校外探索 原來可以咁樣教！｜津中樂道

學習的路從不平坦。學校應該是一個容許學生犯錯，也容許他們失誤的地方，因為在失誤之後，學生會學會反思、會更懂得調整方向。每一次失誤都蘊含學習的價值，而學習上的滿足感，往往能改變孩子對自我追求的方式。當學生真正感受這份「魔力」，他們便會永遠記得那段旅程。

學習既是對知識的探求，也是對自我的提升。在這段旅程中，學生探索的不止是成績單上的分數，更是人生的意義與方向。作為教育工作者，我們要創造一個能讓學生自由探索、勇於嘗試的環境。在這個環境中，當學習的滿足感被點燃，孩子的創造力與潛能就不再是想像，而是一步一步照亮他們通往未來的路。

撰文：聖公會聖三一堂中學校長 黃麗珊

本文標題原為〈點燃學習滿足感 激發創造力與潛能〉。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

