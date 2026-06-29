家校攜手共育未來人才 — 價值觀教育年度頒獎典禮2025/26圓滿舉行

教育局早前舉行「價值觀教育年度頒獎典禮2025/26」，以「同心築夢——總結成果・共建未來」為主題，與得獎學校、教師、家長及同學一同回顧學界過去一年推動價值觀教育的工作成果，共享喜悅。

試行工作圓滿完成 《價值觀教育課程架構》開啟立德樹人新篇章

今年四月，教育局公布由課程發展議會價值觀教育常務委員會編訂的《價值觀教育課程架構》（2026），標誌着歷時約五年的試行工作圓滿完成。《課程架構》匯聚前線實踐經驗，為學校提供更清晰、具體及可操作的指引，協助學校更有系統地把價值觀教育融入課程規劃、校園文化、學生成長支援及家校合作，為讓學生提供連貫而豐富的價值觀學習經歷。

傑出教學獎 以有機結合把價值觀融入學習

典禮同時頒發「價值觀教育傑出教學獎」，嘉許學校及教師以「有機結合、自然連繫」的方式，把價值觀教育融入不同學習領域，並採用多元創新的教學策略，引導學生在真實情境中思考、抉擇與承擔。透過課堂內外的學習活動，促進學生在校園生活、同儕相處、服務學習及社區探索等情境中逐步建立正確價值觀。

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多元學生比賽 學生以行踐諾

本學年「我的行動承諾」及可持續發展教育系列設有涵蓋幼稚園、小學及中學不同學段的比賽，包括幼稚園「太陽仔歷險記——親子故事創作及演繹比賽」、中學「City Vlog區區遊『諾』團——社區遊覽影片製作比賽」和「低碳『煮』意——環保食譜設計及烹飪短片比賽」，以及小學「『諾』在此中尋——校本價值觀教育攤位遊戲設計比賽」和「自然萬物共生之美明信片設計比賽」。各項得獎作品展現學生的創意與投入；其中攤位遊戲設計更把主題「感恩珍惜・積極樂觀」轉化為可參與、互動式的學習活動，讓正確價值觀在校園「可見、可感、可行」。

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家校社同心築夢 共建價值觀教育共同體

在智能時代，學生更需要具備慎思明辨、誠信守法、尊重他人及勇於承擔等素養，才能在「能做」與「應否做」之間作出合情、合理、合法及合乎道德的判斷，並以負責任的態度善用科技。價值觀教育須貫穿課堂與校園生活，並延伸至家庭日常；除學校課程與校園文化建構外，家庭的言傳身教同樣關鍵。教育局期望在《價值觀教育課程架構》（2026）的引領下，學校、家庭與社區繼續同心前行，持續深化價值觀教育，培育德才兼備，兼具家國情懷與國際視野的社會棟樑。

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