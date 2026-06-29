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笨泥爸爸 - 交換生的禮物 換來滿滿回憶｜父中作樂

知識轉移
更新時間：06:00 2026-06-29 HKT
發佈時間：06:00 2026-06-29 HKT

6個月眨眼便過，半年前的冬天，在機場送別兒子到紐約當交換生的畫面，仍在腦海未散，他便回來了。

沉迷NBA的歲月

我記得眼前這隻可愛中帶點高傲的牛牛，便是在比賽中段休息時間出來搞笑的球隊吉祥物。（網上圖片）
我記得眼前這隻可愛中帶點高傲的牛牛，便是在比賽中段休息時間出來搞笑的球隊吉祥物。（網上圖片）

我問太太要去接機嗎？她居然說：「還是小孩嗎？自己回家便是。」我常勸別的父母「孩子長大了要學懂放手」，原來心裏放不開手的人是我。

最近忙於出版和書展的籌備工作，在公司耽誤了幾天。回家後看到書桌上放了一個特別的紙袋，端詳一番，發現上面印着我的NBA愛隊——芝加哥公牛的禮品店商標。噢，是跨越半個地球送來的紀念品。

延伸閱讀：笨泥爸爸 - 爆水管之夜 演活家居危機處理｜父中作樂

打開紙袋，首先拿出一個鮮紅色的公牛卡通毛公仔，身穿白色球衣，瞪大眼睛的模樣很酷。看到這頭「蠻牛」，讓我回想起幾十年前沉迷NBA的歲月。

上世紀90年代，「籃球之神」米高佐敦帶領芝加哥公牛橫掃美國職業籃球聯盟，連續兩次「三連冠」，令球迷陷入瘋狂。當時我在電視台返工，為了早上收看比賽，經常請半天病假窩在家中緊盯電視，在狂喜與失望交替中消磨青春。

同事問我為甚麼迷上公牛隊和米高佐敦，我說原因太多：一是他球技超群；二是他跟我另一個偶像米高積遜同樣叫MJ；三是香港有個港鐵站叫佐敦；四是MJ跟我同一天生日；還有一個原因……忘記了。

延伸閱讀：笨泥爸爸 - 送貨的啟示｜父中作樂

不過，我記得眼前這隻可愛中帶點高傲的牛牛，便是在比賽中段休息時間出來搞笑的球隊吉祥物。

我翻轉公仔的背後一看，竟然印着我的英文名！兒子你不是那麼有心，去訂製一個我的專屬吉祥物來慶祝父親節吧？

我問兒子，他卻懵然不知：「你叫我買公牛隊紀念品我便買了，相同名字是媽媽發現的。」這時我終於記起那個忘記了的原因：吉祥物的英文名正正跟我的一樣。

今次兒子從彼邦帶來了兩位傳奇人物MJ的紀念品作禮物，無論是有心還是無意，為父都非常喜歡。

關於他作為交換生的學習情況，我反而不太關心，也無意細問，要放手嘛。

撰文：資深兒童傳媒人、《親子王》前主編 笨泥爸爸

本文原標題為〈交換生的禮物〉

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笨泥爸爸簡介:

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

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