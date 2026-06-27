陳許華 - 中國地圖像一條魚？觀點沒有對錯！讓孩子打破心理枷鎖｜教評心思

在幼稚園「世界各地」的主題課上，老師拿起中國地圖問：「中國地圖像甚麼？」孩子們爭先恐後地喊着公雞、恐龍、葉子等。這時，小熙舉手說：「像一條魚。」

接受多元觀點

教育者與家長應充當守護者，引導孩子從幼稚園接受多元觀點，到中學用批判性思維剖析觀點，再到成年後擁抱自我。這是一場終身的學習，也是一場勇氣的修煉。（AI 生成示意圖）

教室瞬間爆出笑聲。小熙委屈地向老師傾訴：「他們笑我。」老師蹲在他身邊，順着他手指的方向看去：「真的耶，我看見魚尾巴了。」隨後她對全班說：「小熙看到了一條魚，我看到了一隻雞，每個人看到的都不一樣。」笑聲戛然而止，甚至有孩子湊過去驚呼：「我也看到了！」

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這幕日常插曲，是一堂珍貴的「事實與觀點」啟蒙課。孩子們發笑，或許是習慣了標準答案（如公雞），本能地排斥「異類」；而小熙的不悅，則來自將別人的笑聲當成了否定。

幼兒雖懂「你喜歡藍色、我喜歡紅色」的差異，但面對地圖這種看似有客觀答案的問題時，便容易陷入緊張。因為他們還分不清：世界上有「事實」，也有「觀點」。「中國地圖像雄雞像恐龍」只是許多人的觀點而非事實；事實是中國地圖擁有逾1000萬平方公里的輪廓，而「像甚麼」完全取決於視角。小熙沒有錯，他只是看到了不同的角度。若老師能溫柔地托住這份委屈，孩子就能學會：觀點沒有對錯，只有不同。

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然而，這種因分不清界線而產生的委屈若未被處理，並不會隨年齡增長消失。到了中學，換新鞋、剪髮型時，同學的一個眼神，就能讓少年焦慮失眠；成年後，社交媒體的「人設」競逐、職場爭辯或家庭建議，也常讓人將別人的「觀點」錯當成定義自我價值的「事實」。

要打破這種心理枷鎖，關鍵在於從小釐清兩者界線。當我們懂得「別人的看法只是觀點，不代表我是怎樣的人」時，就擁有了護體盔甲。無論是面對地圖的小熙，還是面對考驗的成人，都能自信地說：「謝謝你的公雞，但我眼中就是一條自由的魚。」

教育者與家長應充當守護者，引導孩子從幼稚園接受多元觀點，到中學用批判性思維剖析觀點，再到成年後擁抱自我。這是一場終身的學習，也是一場勇氣的修煉。

撰文：漢迪國際幼稚園校長、教育評議會執委 陳許華

本文原標題為〈當地圖裏游出一條魚〉

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