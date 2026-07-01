STEAM教育｜大橋是如何建造？解構各種橋樑特點 承重關鍵在於3種基本力｜星島教室

駕車駛過跨海大橋，或乘高鐵穿越峽谷，總驚歎其宏偉。這些大橋如何建造呢？背後依靠的正是力學智慧，以及現代科技的精密配合。

壓力、拉力和剪力

橋樑承托荷載，仰賴3種基本力。

壓力

結構受擠壓時產生的內力，主要由橋墩傳遞至地基；混凝土抗壓性強，適合受壓構件。例如大型橋墩底部壓力可達每平方厘米100公斤。

拉力

物體受拉扯時產生的力，鋼纜為典型抗拉構件，鋼材抗拉強度高，能吊起沉重橋面。

剪力

來自相鄰部分反向推動的切割效應，最常出現於橋身與橋墩的連接點：橋身重力向下，橋墩支撐向上，形成剪刀般的作用。剪力破壞具有突發性，因此接合點、螺絲及焊接處都必須能抵抗剪力，避免瞬間斷裂。

跨越障礙4大橋樑

橋樑分為梁橋、拱橋、懸索橋和斜拉橋。

梁橋

「梁橋」堪稱橋樑家族中最直爽的「老實人」，結構簡單如「兩柱一板」，主打垂直傳力。試想像雙手平舉一本厚書，中間放上鉛球，書本微微下彎：上層受擠壓（壓力），下層被拉扯（拉力），這種上下夾擊即為「彎矩」。靠近手掌兩端還隱藏着「剪力」，像把書從支點切斷。梁橋雖可靠，卻是「短腿族」——彎矩會隨跨度拉長而暴漲，底部拉力區易裂開，甚至瞬間折斷。為避免垮塌，它只能做得又厚又重。

拱橋

「拱橋」的造型像一道優美的微笑，但在承重上絕不開玩笑。它最厲害的本事是「把壓力當飯吃」：當車輛壓在橋面，重力不會像梁橋那樣向下彎曲，而是被轉化為順着弧線向外斜推的壓力。拱身裏每一小節都在擠壓「鄰居」，這種純受壓的狀態讓拱橋完美避開了拉力，幾乎沒有彎矩，因此連石頭都能勝任——古羅馬人正是靠此造出千年不倒的奇蹟。

然而，「壓力大師」也有煩惱：兩端會產生巨大的水平推力，拚命想把兩側支撐點推開，就像用力撐開書架的人。所以拱橋的地基必須極其穩固，若沒有堅硬岩層或極強橋台當靠山，這道「微笑」很快便會因「撐不住」而崩塌。

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懸索橋

「懸索橋」就是把拉力玩到極致的橋樑。它就像一根橫跨天險的超級曬衣繩，當橋樑需要挑戰寬闊的海峽或深邃的峽谷時，工程師就會請出這位「跨度之王」。它的結構極其精妙：兩座高聳入雲的橋塔撐起兩條主纜，再由無數條垂直吊索拉着橋面。這是一場完美的力學接力賽，當車輛壓過橋面，垂直吊索會率先緊繃受拉，接着把這股勁傳給主纜，主纜全段受拉後，再將力量向下壓向橋塔，並橫向扯着兩岸巨大的錨碇。主纜那道優美的拋物線能讓拉力均勻分布，底甩掉了彎矩的煩惱，這讓懸索橋能以極少的材料飛躍超過2000公尺的距離。

不過，這位「拉力詩人」因為身形輕盈，質地較「柔」，在強風中容易搖晃，因此必須加裝風嘴來保持穩定。此外，它那埋在兩岸用來固定主纜的錨碇體積驚人，對地質條件的要求可是一點都不隨便。

斜拉橋

最後壓軸登場的是「斜拉橋」，它不需要像懸索橋那樣拖着沉重的錨碇，而是像一把矗立在水面上的巨大豎琴，直接用斜向鋼索將橋面牢牢掛在塔柱上。它利用鋼索的拉力與橋塔的壓力，玩了一場完美的力學接力。斜索拉着橋面時產生的水平推力，反而讓橋面進入受壓狀態，巧妙地抵消了彎矩。透過這種「多點彈性吊掛」的策略，它把長長的橋面切成無數個小片段，不僅讓身板比懸索橋更剛硬、更抗風，還能像張開翅膀一樣從橋塔兩側同步拼裝，施工速度快得驚人。

不過，斜拉橋對鋼索張力的控制與施工精度要求極高，就像調校豎琴的琴弦，多一分、少一分都不行。為了防止橋面在鋼索連接處被強大的剪力破壞，工程師會巧妙地加密靠近橋塔處的索距，讓剪力能平順地分攤到多個支點上，避免壓力爆表。

智能建造新時代

懂了力學還不夠，現代造橋師還要帶上「科技外掛」才能在天險上大展身手。首先，是鋼筋混凝土這對「金牌搭檔」，混凝土負責硬扛壓力，鋼筋則負責化解拉力與剪力，兩者互補讓橋樑剛柔並濟，不再輕易開裂。

接着是「天空之眼」與「數位大腦」。以前在峽谷拉導索要動用火箭，現在無人機輕巧飛一趟，幾十分鐘就搞定；「北斗」衛星導航更像開了精準濾鏡，輔助海底沉管對接達到毫米級精度。此外，「建築信息模擬」（BIM）技術讓工程師在電腦裏預先演練，避開所有拆掉重蓋的陷阱，配合焊接機械人這群不眠不休的鋼鐵戰士，產能直接起飛。

從「港珠澳大橋」到「北盤江大橋」，中國造橋業正從靠體力的「汗水型」，華麗轉身為靠大腦的「科技型」。當古老力學遇上人工智能，天險也能變通途。未來，隨着碳纖維等新材料加入，橋樑將變得更輕、更強。

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小思考，大智慧

文章中介紹了哪4種基本的橋樑類型？ 試簡單解釋「壓力」和「拉力」的分別。

參考答案

梁橋、拱橋、懸索橋及斜拉橋。 壓力：物體受到擠壓時內部承受的力。拉力：物體受到拉扯時內部承受的力。

本欄逢周四刊登，由教育評議會邀請資深中小學老師、校長及大學講師撰稿，旨在為學生提供多元化的STEAM學習材料，引發學生探求知識的興趣，將學習融入生活，培養學生的世界觀、敏銳的觸覺、積極學習的態度。

文：九龍真光中學STEM統籌主任林震東

本文標題原為〈跨越天塹的智慧〉。

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