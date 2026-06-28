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黃國軒 - 電子產品VS圖書 兒子生日送甚麼禮物？父：兩樣都送！｜繪本地圖

知識轉移
更新時間：12:00 2026-06-28 HKT
發佈時間：12:00 2026-06-28 HKT

早前我的兒子生日，我買了一部兒童數碼相機給他。他有過兩部，都是親戚朋友送的，但都失靈了。我看到網上推薦的款式，在旺角找了很久才找到心儀那款顏色。不過，臨到送贈那天，我忽然覺得這年代的孩子未來一定會被電子產品包圍，很容易會沉浸在光影聲響之中，習慣以後，一旦得不到刺激，可能會對其他類型的禮物感到沒趣。於是，我決定多買一本書，至少作為象徵，提醒孩子重要的訊息。我希望日後也能這樣做。

閱讀帶來意義

 

兒子受到時代影響，早已渴望獲得電子產品，因此，當我們先送圖書給他時，他興致平平。雖然如此，但我仍相信這個儀式十分重要。圖書的效果並不是即時的，而是往後在閱讀中創造。我送了古爾夏．葉門和查爾．歐達巴石的土耳其繪本《顏色》給他。這是三部曲之一，另外兩本是《線》和《聲音》。同系列作品榮獲「美國獨立出版獎」兒童文學類別的「最受喜愛傑出作品」獎項。

延伸閱讀：黃國軒 -《想哭就哭成一座噴水池》 掉眼淚是宇宙通用語言｜繪本地圖

《顏色》中的「我」是一個小黑點，喜歡顏色，常常想可以用顏色來做甚麼，身體的顏色也會隨之變化。一開始，「我」做出了很多紅色的雲，還有在雲中飛翔的紅鳥。老實說，我看到這個畫面已感到一份想像力，跳脫了平常白雲的印象。題外話，「我」騎着的紅鳥是北美紅雀，剛巧與近期上映的史提芬史匹堡電影《揭密日》（Disclosure Day）中的神秘紅鳥是相同的，十分有趣。

延伸閱讀：黃國軒 - 獨特的身體｜繪本地圖

整本繪本由紅到黃到藍，再由它們相混的綠、橘和紫展開，作者從傳統美術三原色來渲染，似乎有意帶出每個人都能夠由原點發展出無限的可能。繪本中黃色的湖邊彈出黃色的青蛙、藍色的樹中居住藍色的松鼠、綠色的宇宙中漂浮綠色的猴子……畫面天馬行空，不落俗套，啟發讀者的聯想，而且邀請讀者去用不同的顏色描繪心中的世界。顏色是情緒、是想像、是生活中的點點滴滴。我們要學會擁抱它、釋放它，創造未來的人生。如果明白了這點，我相信兒童數碼相機拍下的照片，也同樣有這種意義。

電郵：[email protected]

撰文：大專兼職講師、編輯黃國軒

本文標題原為〈顏色的創造〉。

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黃國軒簡介:

作者曾任繪本館副店長，現開設「小火苗繪本屋」FB專頁評介繪本；大專兼職講師、編輯。

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