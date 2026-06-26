林溢欣 - 人生的放不下｜中新學林

人生有時免不了世俗。長大的過程中，總有很多人灌輸你很遠大的人格指標，諸如做人要事事容忍、要視金錢如糞土，顏回才是人格楷模、要謹記做好事不必張揚等等。但這些所謂的「人生至理」都不免忽略了世界的本質畢竟繁喧，也忽略了我們無法隨時一走了之。於焉，人生有時免不了世俗。

事事追求免俗？

生命中若能事事放下，那麼為人的意義也許就變得微不足道。放不下，才是應有的生活態度。（示意圖）

我們不是超然物外的聖人，既為凡夫俗子，做過的事、流過的汗，當然渴求掌聲。在這一點上，我從不掩飾自己的努力希望別人看見。默默耕耘於我只是過程，埋頭苦幹後的成果，當然希望與人分享。而當別人能夠看見，快樂就會倍增。

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記得中大新聞報訪問我，提到我在意別人目光一點。那是我做過最安靜、最有可能流淚的一個訪問，地點在太子分校。因為裝修關係，我們在2樓樓梯一角，黃昏時間陽光已然減弱。兩個記者準備了非常多的問題，也許因為她們從未補習，有些問題反而切中我的內心。其中一點，就提出我在意別人目光。她們說，不是壞事嗎？

我靜了一會，覺得在意別人，當然會帶來很大的壓力，例如將無理的批評長掛在心，會令自己過得很不快樂。然後我想起剛教書的幾年，100個留言即或有99個讚美，但我在意的從來都是那唯一的批評。我會琢磨他或她的指責，認真反省自己是否真的做得不好，又是否有更好的可能。「不會太痛苦嗎？」她們問。也許是的，但痛苦的背後，就是我的在乎，我竭力地希望這唯一的批評也不再出現，於是我努力地鞭策自己做得更好，讓別人看見。

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因為這種世俗的在意，才有今天的我。也因為我這樣的在乎，才有今天很多家長、學生的愛護。那些批評的聲音都是成就我今天的傷痕，不但要復原，我還追求自己活得更壯大，而不會再次在同一傷口上留下苦痛。所以，於我而言，被人看見背後其實就是希望得到更多人的認同，而過程中我的代價就是不斷地付出、不斷地力求完美。

但為甚麼需要事事追求免俗？只要那些你在意的，都是你成長路上奮進的動力，那麼為何還要故作灑脫，為甚麼還要裝作若無其事。我們的七情六慾，我們的哭喊，都是源於我們的放不下。生命中若能事事放下，那麼為人的意義也許就變得微不足道。放不下，才是應有的生活態度。人生的放不下，都是努力的憑據，然後努力過後，才能被別人看見。這才是我的世俗哲學。

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撰文：香港中文大學中文系哲學碩士、中文科補習名師 林溢欣

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