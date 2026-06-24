Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李建文 - 何謂「教育向光而行」？ 與國內知名教育家交流 本地校長有新啟發｜牆角寒梅

知識轉移
更新時間：17:20 2026-06-24 HKT
發佈時間：17:20 2026-06-24 HKT

早前，筆者在「21世紀教育論壇2026」中與新教育研究院名譽院長、新教育基金會理事長盧志文校長交流。盧校長多年來致力推動教育創新，對教育改革有深厚的觀察與實踐。他在論壇5周年紀念文集的序言中提到：「教育是向光而行的事業，永遠需要對『新』的追問與探索。」這句話看似簡單，卻讓筆者對教育的意義有了更深入的思考。

教育是讓人成為人

早前，筆者在「21世紀教育論壇2026」中與新教育研究院名譽院長、新教育基金會理事長盧志文校長交流。（作者提供）
早前，筆者在「21世紀教育論壇2026」中與新教育研究院名譽院長、新教育基金會理事長盧志文校長交流。（作者提供）

盧校長提醒我們，教育的「新」，未必只在於追趕潮流，更不止是刻意標新立異。當一些被遺忘的教育理念重新被看見，當一些抽象的理想能夠在校園中落實，當教育工作者願意在新的時代背景下重新理解學生的需要，教育便有了新的可能。

延伸閱讀：李建文 - 重塑教育未來 全球轉向到本地實踐｜牆角寒梅

教育的根本，始終是「讓人成為人」。這句話聽來平實，卻值得每一位教育工作者不斷反思。今天的學生面對的是一個急速轉變的世界：知識更新越來越快，科技發展一日千里，未來職業亦充滿未知。學校固然要幫助學生掌握知識和技能，但更重要的是培養他們成為有思考能力、有同理心、有責任感，也有勇氣面對挑戰的人。

盧校長多年來倡導讓學生「過一種幸福完整的教育生活」。這並不是要學生逃避競爭或降低要求，而是提醒我們，教育不能只以分數作為唯一尺度。學生的成長，還包括是否懂得與人相處、能否發現自己的興趣和潛能、會否關心身邊的人、能否在遇到挫折時重新站起來。當學生在校園中感受到被尊重、被理解和被支持，他們才能更有力量走向未來。

延伸閱讀：李建文 - 改變命運的 不止是機會｜牆角寒梅

筆者亦感受到，教育創新並不一定要從驚天動地的大改變開始。它可以是一位教師願意多聽學生一句心聲；可以是一個課堂讓學生多一次提問和探索的機會；也可以是一間學校願意把學生的需要放在制度與安排的中心。這些看似微小的改變，日積月累，便能讓教育更貼近學生，也更有溫度。

21世紀教育論壇走過5年，正正是一段不斷追問、不斷實踐的歷程。教育的未來不在遙遠的口號之中，而在每一天的課堂、每一次師生互動，以及每一個願意為學生多走一步的教育決定之中。向光而行，不代表前路沒有困難；追尋教育的「新」，也不代表否定過去。真正的「新」，是我們始終不忘教育初心，並在不同時代中，以新的眼光、新的方法，陪伴學生走向更完整、更有希望的人生。

電郵：[email protected]

撰文：天主教慈幼會伍少梅中學校長 李建文

本文原標題為〈向光而行，尋找教育的「新」〉

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<
 

李建文簡介:

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
影視圈
7小時前
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
山西挖眼案｜盲童「小斌斌」成學霸 特殊教育高考721分全國第一
即時中國
5小時前
00:36
中環內地男女出示假文件 要求轉賬港幣500億 銀行報警拉人
突發
23小時前
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支震驚網民：過得好舒爽......
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支遭網民批理財不善：根本唔係必要
生活百科
8小時前
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
生活百科
5小時前
「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌
「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌
影視圈
9小時前
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
生活百科
2026-06-23 14:44 HKT