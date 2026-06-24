李建文 - 何謂「教育向光而行」？ 與國內知名教育家交流 本地校長有新啟發｜牆角寒梅

早前，筆者在「21世紀教育論壇2026」中與新教育研究院名譽院長、新教育基金會理事長盧志文校長交流。盧校長多年來致力推動教育創新，對教育改革有深厚的觀察與實踐。他在論壇5周年紀念文集的序言中提到：「教育是向光而行的事業，永遠需要對『新』的追問與探索。」這句話看似簡單，卻讓筆者對教育的意義有了更深入的思考。

教育是讓人成為人

早前，筆者在「21世紀教育論壇2026」中與新教育研究院名譽院長、新教育基金會理事長盧志文校長交流。（作者提供）

盧校長提醒我們，教育的「新」，未必只在於追趕潮流，更不止是刻意標新立異。當一些被遺忘的教育理念重新被看見，當一些抽象的理想能夠在校園中落實，當教育工作者願意在新的時代背景下重新理解學生的需要，教育便有了新的可能。

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教育的根本，始終是「讓人成為人」。這句話聽來平實，卻值得每一位教育工作者不斷反思。今天的學生面對的是一個急速轉變的世界：知識更新越來越快，科技發展一日千里，未來職業亦充滿未知。學校固然要幫助學生掌握知識和技能，但更重要的是培養他們成為有思考能力、有同理心、有責任感，也有勇氣面對挑戰的人。

盧校長多年來倡導讓學生「過一種幸福完整的教育生活」。這並不是要學生逃避競爭或降低要求，而是提醒我們，教育不能只以分數作為唯一尺度。學生的成長，還包括是否懂得與人相處、能否發現自己的興趣和潛能、會否關心身邊的人、能否在遇到挫折時重新站起來。當學生在校園中感受到被尊重、被理解和被支持，他們才能更有力量走向未來。

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筆者亦感受到，教育創新並不一定要從驚天動地的大改變開始。它可以是一位教師願意多聽學生一句心聲；可以是一個課堂讓學生多一次提問和探索的機會；也可以是一間學校願意把學生的需要放在制度與安排的中心。這些看似微小的改變，日積月累，便能讓教育更貼近學生，也更有溫度。

21世紀教育論壇走過5年，正正是一段不斷追問、不斷實踐的歷程。教育的未來不在遙遠的口號之中，而在每一天的課堂、每一次師生互動，以及每一個願意為學生多走一步的教育決定之中。向光而行，不代表前路沒有困難；追尋教育的「新」，也不代表否定過去。真正的「新」，是我們始終不忘教育初心，並在不同時代中，以新的眼光、新的方法，陪伴學生走向更完整、更有希望的人生。

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撰文：天主教慈幼會伍少梅中學校長 李建文

本文原標題為〈向光而行，尋找教育的「新」〉

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