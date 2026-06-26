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梁康民 - 考試成績不似預期？註冊社工傳授家長3招 助孩子蛻變｜家長教室

知識轉移
更新時間：18:30 2026-06-26 HKT
發佈時間：18:30 2026-06-26 HKT

派考試成績往往牽動着無數家長的心。面對或喜或憂的成績表，家長的態度正是子女情緒的風向儀。協助子女正面面對考試結果，不僅關乎分數高低，更是孩子心理素質的操練。家長若能妥善引導，每次考試都能成為孩子蛻變的契機。

學習是一場馬拉松

考試的結果只是一時而短暫的，但家長在考試結果所展現的智慧與包容，卻能教導與守護孩子一生。讓家長對孩子的愛，陪伴子女在起伏的成績中吸取成長力量，迎接未來的挑戰，自信愉快成長。（資料圖片）
考試的結果只是一時而短暫的，但家長在考試結果所展現的智慧與包容，卻能教導與守護孩子一生。讓家長對孩子的愛，陪伴子女在起伏的成績中吸取成長力量，迎接未來的挑戰，自信愉快成長。（資料圖片）

首先，家長要調整自身心態，做到不驕不躁。看見子女成績優異，自然欣喜萬分，但切忌過度，以免孩子滋生驕傲自滿的心態；面對差強人意的結果，要控制負面情緒，切勿一味責備孩子。家長的冷靜理智，是孩子安心的港灣。我們要讓子女明白，考試只是一次階段性的評核，只是定義一時的表現，卻不是判決人生的成敗。父母以平常心面對，孩子才能坦然面對眼前的結果。

延伸閱讀：Laura - 社工3招 減輕家長考試月的焦慮｜家長教室

其次，要給予子女情感的支持，學會感同身受。此時，家長應及時送上溫暖的擁抱，耐心傾聽孩子失落與委屈的情緒，不要急着講大道理或訓示，可用溫和的言語告訴孩子：「我們看見你的付出，無論結果如何，你都是我們的驕傲。」惟有在愛與接納的氛圍中，孩子才能在挫敗中依然有一份奮起不言敗的勇氣，不至於因一次失敗而一蹶不振。

再者，家長應引導子女化被動為主動，進行客觀的試後反思。我們要協助孩子將成績單視為學習的進度報告，而非「個人判決書」。在考試中的失誤，家長可陪伴孩子刨根問底，找出盲點與弱處、審題是否粗疏，建立勝不驕、敗不餒的學習態度。然而，對於進步之處給予肯定，增強子女自信心；對於薄弱環節則制訂切實可行的改善策略行動。

延伸閱讀：鄭芷琪 - 不需改變 只要微調︱家長教室

學習是一場漫長的馬拉松旅程，而非短跑衝刺。考試的結果只是一時而短暫的，但家長在考試結果所展現的智慧與包容，卻能教導與守護孩子一生。讓家長對孩子的愛，陪伴子女在起伏的成績中吸取成長力量，迎接未來的挑戰，自信愉快成長。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

撰文：註冊社工 梁康民

本文原標題為〈考試結果的重新定義〉

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梁康民簡介:

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為註冊社工梁康民先生。

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