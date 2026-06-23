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何漢權 - 教師必睇！地圖教學要謹慎 點解地圖咁重要？｜教育現場

知識轉移
更新時間：14:00 2026-06-23 HKT
發佈時間：14:00 2026-06-23 HKT

唸小學的時候，五、六年級地理科都是黃老師任教，因着他的要求，中國各省地圖，亞洲、歐洲、美洲乃至非洲各個國家的簡要地圖，都要每位學生繪畫並繳交，不認真交功課的，是要受戒尺輕撫並留堂重畫，「要認識自己的國家乃至世界，怎能不從繪畫簡要地圖開始，特別是中國，一寸河山一寸血，從小認識國家的地圖與地理，這是學生應有的責任承擔，要從小做起」。教育，潤物無聲，涓涓細流。黃老師這些話，至今不忘，亦反饋在自己多年的教學裏，史地連環互動，繪畫中國簡圖講中國歷史，確有助教學。

國家地理研討會

準確反映中國領土範圍，東邊繪出黑龍江與烏蘇裏江交匯處，西邊繪出噴赤河南北流向河段，北邊繪出黑龍江最北江段，南邊繪出曾母暗沙以南。（中新社圖片）
準確反映中國領土範圍，東邊繪出黑龍江與烏蘇裏江交匯處，西邊繪出噴赤河南北流向河段，北邊繪出黑龍江最北江段，南邊繪出曾母暗沙以南。（中新社圖片）

上周，出席由教育局課程發展處主辦的「國家地理研討會」，當中，自然資源部地圖技術審查中心原副主任韓權衛工程師，就講題「使用國家地圖教材的要點和注意事項」之演繹，筆者認為是知識含量豐富，對澄清、更新、鞏固並運用國家乃至世界地圖，於認知及使用在教學用途上，產生很大的啟發。「地圖上的國界，表示了國家版圖範圍，表明一個國家主權意志和外交立場，一旦表示錯誤或處理不當，會產生嚴重後果。因此，在地圖上表示國界是一件非常嚴肅的事情，不能隨意繪製」，「準確反映中國領土範圍，東邊繪出黑龍江與烏蘇裏江交匯處，西邊繪出噴赤河南北流向河段，北邊繪出黑龍江最北江段，南邊繪出曾母暗沙以南」，這是韓主任在國家地圖的專業識見與講解。

延伸閱讀：何漢權 - 安徽人才輩出 陳獨秀、胡適、鄧稼先對近代中國有何影響？｜教育現場

筆者認為，在「一國兩制」的香港各級學校的各科教學裏，具有正確的、嚴肅的提示性。特別在今天變亂交織的世局，原有地圖上的墨西哥灣，隨時可改成美國灣；日本及菲律賓在中國台灣的東邊所屬領海內，又可胡亂劃界。因此，讓學生及早識別地圖上的國家與世界，讓國民在遵守國際法原則和國際慣例的情況下，能產生最大的共識，共同保家衛國，含糊不得。

延伸閱讀：何漢權 - 全人教育——一起走進歷史教室｜教育現場

筆者認為說好中國故事，指的是文化上的中國，多元民族搏成的中國，具有法理基礎的中華人民共和國，也要包括國家自然資源部所示地理地圖的中國。香港各級各科老師應有所知，從而向學生有所示，人文學科的老師更是任重道遠。

撰文：國史教育中心（香港）校長 何漢權

本文原標題為〈地圖地理上的中國〉

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何漢權簡介:

作者為國史教育中心（香港）校長，長期關注學生全人成長及教學專業發展課題。

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