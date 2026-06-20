江雪儀 - 「十五．五」規劃下的科技自強：從小學科學課堂的「磁浮技術」看新質生產力培養｜投稿

國家正式邁入「十五．五」規劃（2026-2030年）的關鍵戰略期，科技創新已被提升至國家發展的核心地位。在這藍圖中，教育、科技、人才被視為「三位一體」的發展整體，而科學教育則被定位為培養原創性創新人才的根基。香港不僅是國家邁向國際市場的核心窗口，更是具備全球競爭力的創科發展高地。其教育體系正經歷著深刻變革。特別是香港小學科學科自2025學年獨立成科後，教學目標已從單純的知識灌輸，轉向培養學生的探究精神與「科技自信」。在眾多與國家發展接軌的課題中，本文將以小學科學科《 鐵的應用》和《 鐵的特性》 課文中引用的高速磁浮交通系統作為實踐示例。這項科技既是國家「交通強國」戰略的具體展現，更深刻體現了「新質生產力」所追求的高科技、高效能與高質量特徵。

戰略對接：以新質生產力啟迪科學素養

將前沿科技引入小學課堂，意義在於讓學生在成長黃金期，深刻理解國家如何通過科技自立自強來解決實際問題。 磁浮技術作為填補高鐵與民航之間速度空白的關鍵科技，是國家科技發展的典範之一。在教學設計上，我們不再將學習科學視為背誦硬知識的過程，而是與國家脈搏相連的實踐過程。這種教學對接，能讓學生明白科學研發與改善人類生活、提升國家實力息息相關。當學生了解到中國在超導電動 浮技術上實現了全系統自主研發時，這種「科技自信」將轉化為他們探求真理的內在驅動力。

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物理實踐：從力原理到工程思維的跨越

在實踐教學中，我們可以將磁浮技術與小學科學「物質與能量」範疇結合。教學起點始於對 性規律的探索，但對接「十五．五」素養要求的課堂更強調工程思維。教師可以引導學生思考：若要支撐起重達數十噸的列車並高速前進，單純的鐵排列是否足夠？透過動手操作，學生嘗試調整鐵極性與佈局，觀察模型車如何抵消重力實現穩定懸浮。在這個過程中，學生學習到的不只是物理現象，更是科學對「力」的精準控制與平衡，這正是航天、深海等精密科研領域共通的基礎邏輯，也是從小培養拔尖創新人才的關鍵。

綠色轉型：消除摩擦力引發的效益思考

當教學進入「科學、科技、工程與社會」的跨學科範疇時，磁浮列車成為探究「效率」與「環境」的最佳載體。磁浮技術最大的工程突破在於徹底消除了輪軌間的摩擦力，這與國家在「十五．五」期間倡導的綠色發展與低碳轉型相呼應。學生通過對比實驗，觀察「輪式」與「 磁浮」運輸在能量損耗上的差異。這種「摩擦力的消失」引導學生思考科技如何打破傳統物理限制，實現更低能耗、更高產出的社會效益。對能源效益與可持續發展的關注，正是培養未來具有社會責任感之科學家的必經之路。

區域願景：建構大灣區一小時生活圈

此外，將磁浮教學情境化能增強學生的社會參與意識。隨著「十五．五」規劃深化大灣區協同發展，廣深港磁浮線路已成為重要願景。教師可設計「未來城市設計師」情境任務，讓學生計算在時速600公里的技術支持下，大灣區如何實現「十五分鐘通勤圈」。學生在討論中不僅處理數理邏輯，更要學習評估建設成本、環境噪音及社會經濟帶動作用。這種綜合分析能力，正是國家選拔人才時看重的跨學科素質，讓學生在解決真實問題中體現科學價值。

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未來展望：在學生心中種下科技強國的種子

最後，科學教育的本質是「人」的培養。「十五．五」規劃強調提高科技轉化率，而源頭在於學生對科學的熱忱與對國家的信心。當小學生親手製作磁浮模型，並了解國家在該領域的領先地位時，心中種下的不只是知識，更是一份科技底氣。通過具前瞻性的教學，我們將抽象的國家規劃轉化為生動的課堂探究。透過學會以證據支撐真理、以好奇驅動探究，學生將能掌握通往「科技強國」未來的鑰匙，進而在祖國蓬勃發展的創科浪潮中，轉化為推動卓越發展的核心力量。

文：香港教育大學教育發展與創新學院聯席副院長江雪儀博士

圖：作者提供、新華社

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