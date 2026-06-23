鄒傳仁 -《未來不等人》手把手傳授AI教學法 避免孩子陷入「虛假學習」誤區｜書識世界

在科技高速發展的現代社會，人們對人工智能（AI）的看法，總是褒貶不一，但其帶來的便利之處，已經使我們離不開它。AI極大程度影響着現代社會中的方方面面，運用AI已然成為不可逆轉的大趨勢，所以，如何與AI共存而不是被替代，成為孩子成長教育中的新課題。

AI如何影響未來教育？

《未來不等人：從代償教育到人工智能人文協同的教育新路》

家長及教師既樂於享受AI為孩子學習帶來的便利，但又擔心過度依賴AI可能會導致孩子失去自身應有的能力。這種發展過快帶來的不確定性與失控感，常常讓人感到不太適應，作為家長和老師，應該對AI具有甚麼認知？隨着AI越來越方便，未來的教育又該如何發展變化？

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香港三聯書店近日出版了英國杜倫大學陳鶴安博士的新書《未來不等人：從代償教育到人工智能人文協同的教育新路》。這本書或許能夠給予師長準確的答案。全書主要分為兩部分，帶領讀者用通俗易懂的方式，了解我們應如何與孩子一同面對AI新時代，裝備我們的下一代。

書中第一部分「孩子需要補償的能力與特質」，主要圍繞自學能力、創造力、同理心等現代小孩在未來可能會逐步缺失的能力素養進行詳實的講解。本書在章節開頭部分設置了與AI相關的小故事，引出章節的內容與主題，以名人事例與生活經驗，幫助師長了解及早制訂「代償教育」的重要性。作者在每章節列舉了具體運用AI工具學習的實操步驟，輔助家長及教師們簡潔、清晰地規劃孩子未來學習的行動方針。機遇向來與挑戰並存，把握正確的方向與方法，往往事半功倍。

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第二部分「與AI一起培養孩子」，包含作者對於未來AI發展方向的分析，並根據人們可能面臨的問題，提出「人工智能人文協同」的概念，以及分析這概念可如何在教育體系中達成。本書運用通俗易懂、靈活多變的故事，構建了多個可能存在的平行時空場景，幫助讀者設想在有AI參與的未來社會，孩子們可能面對的教育模式是甚麼，如何避免陷入「虛假學習」的誤區。本書不但是針對孩子教育的行動指導建議，同時也能幫助在AI高速發展時代感到迷茫的人們學會適應變化。

正如本書作者所說：「也許我們無法預測AI會走向光明還是走進迷霧，但我們可以教會孩子如何在霧裏找到方向。」當今社會飛速發展，世界在AI的影響下會如何發展仍是未知，但在未來的旅程中，要具備運用AI的思維方式和各項能力素養，才會有信心面對未來的挑戰。

撰文：鄒傳仁

作者是資深讀書人、做書人和愛書人。

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