林溢欣 - 追捧偶像｜中新學林

追捧偶像，因為是自己理想原型的寄託，平凡如我甚麼都不是，但世上有另一個自己欣賞的人代我走到另一個高度。但偶像之為偶像，而不是宗教信仰裏無所不能的神，是因為人畢竟是有血有肉有瑕疵的存在。純粹的愛，應該要承認這一點，而不是無限放大偶像的優點，同時又粉飾、抹去其人性缺點。

一生不服輸

美斯奪得人生最重要的獎牌，球王加冕，有人歡喜有人愁。反美斯迷更多是因為顧及他們的偶像基斯坦奴朗拿度（C朗）。（ 新華社圖片）

有這樣的想法，源於阿根廷奪得世界盃冠軍。美斯奪得人生最重要的獎牌，球王加冕，有人歡喜有人愁。反美斯迷更多是因為顧及他們的偶像基斯坦奴朗拿度（C朗）。兩人叱咤球壇，要贏的獎盃早已贏過，可惜無緣世界盃。上屆世界盃。葡萄牙早早出局，阿根廷除了首戰落敗外，一路高歌猛進。最後阿根廷勝出，「黑袍」加身之後，傳媒對於誰是GOAT（最偉大球員），當然一面倒傾向美斯。

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C朗一生不服輸，走過曼聯、皇馬的高峰，他對紀錄特別在意：宿敵美斯與他平分天下多年，他心中當然有刺，這刺既是「既生瑜何生亮」的痛，卻又是提醒他不斷邁步的動力。一個對頭髮有沒有觸球如此在意的男人，一個曾經在訪問中自稱自己才是「The best」的球員，他能安在家中對於美斯奪冠感到快樂？如果我是他，即使架空了所有狂傲自大的事蹟，也不能為宿敵送上快樂，何況這個目中無人的球王？

今年41歲的C朗，在沙特阿拉伯聯賽中依然拼盡全力，依舊為了一個入球一個獎盃激動落淚。每天的沙律雞肉、每節的健身，金錢早已不缺的他，爭的是世界第一，要的是更多冠軍的加冕。如果「人定勝天」是一條可以履行的方程式，他只願意用一種方法印證：自己親來，不假外求。

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從加盟曼聯到出走曼聯，C朗依然故我，他眼中依然沒有其他人，他也不願意有其他足球員為他代勞高舉獎盃，所以，4年前的我早就預先知道，他必不言退。國家隊？不退；球會？當然也不退。他依然在跑，他依然相信時間、人力，能跑得上那個宿敵，那個他眼中不過是「第二」的男人。4年後的今天，果然如我所言。

他的性格尤其突出、真實，而偶像之為偶像，畢竟也要人性一點，否則作為凡人的我們，再努力跑，不也是徒勞嗎？順帶一提，我的確是「朗迷」。

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撰文：香港中文大學中文系哲學碩士、中文科補習名師 林溢欣

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