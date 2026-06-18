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Laura - 社工3招 減輕家長考試月的焦慮｜家長教室

知識轉移
更新時間：19:15 2026-06-18 HKT
發佈時間：19:15 2026-06-18 HKT

適逢考試月，家裏的空氣似乎都悄悄變了。餐桌上的話題從日常瑣事，慢慢轉成「溫習進度如何」、「明天考甚麼科目」；連平日輕鬆的晚飯時間，也多了幾分緊張與小心翼翼。其實，不止是孩子在應付考試，很多家長也正默默經歷一場「壓力考驗」。

「被催促」轉為「被理解」

你可能只是想溫柔提醒一句：「快啲溫書吧」，但語氣一緊，孩子聽到的可能是壓力與否定；你只是關心一句：「有無信心」，但孩子感受到的可能是「我不能失敗」。（示意圖）
你可能只是想溫柔提醒一句：「快啲溫書吧」，但語氣一緊，孩子聽到的可能是壓力與否定；你只是關心一句：「有無信心」，但孩子感受到的可能是「我不能失敗」。（示意圖）

有些家長會發現，自己比孩子更早開始焦慮：擔心孩子溫習不夠、考試失手，甚至已經在想像成績單上的分數。當看到孩子還在放鬆，或節奏與自己期待不同時，那種「忍不住想催促」的心情，很真實，也很普遍。

延伸閱讀：鄭芷琪 - 不需改變 只要微調︱家長教室

然而，這份焦慮往往會在不知不覺中傳遞給孩子。你可能只是想溫柔提醒一句：「快啲溫書吧」，但語氣一緊，孩子聽到的可能是壓力與否定；你只是關心一句：「有無信心」，但孩子感受到的可能是「我不能失敗」。久而久之，孩子不止是為考試而緊張，也開始為「不讓父母失望」而焦慮。

在這個考試季節，或許我們可以先停一停，問問自己：我現在的緊張，是來自孩子的需要，還是我對結果的擔心？

當家長願意先覺察自己的情緒，就比較有空間去選擇不同的回應方式。例如當看到孩子坐在書桌前發呆，與其立刻批評「你仲未開始溫書」，不如試着走近一點，輕聲問：「是否有啲攰？有無啲咩爸爸媽媽可以幫到你？」這樣的轉變看似微小，卻能讓孩子從「被催促」轉為「被理解」。

延伸閱讀：凌婉君 - 談心時 父母要全心傾聽︱家長教室

當然，現實中我們仍然會在意成績，也希望孩子有好的表現。但或許，比起不停強調「要考好」，我們更可以陪孩子一起想：「如果緊張，可以怎樣讓自己舒服一點？」例如一起安排溫習與休息的節奏、在考試前做幾分鐘深呼吸，甚至在晚飯後進行短短的散步，都能幫助身心回到穩定狀態。

孩子未必會記得每一次考試的分數，卻會感受到，在有壓力的時候，家人會讓自己更緊張，還是更安心。一句溫暖的關心，可能已經為親子關係帶來深遠的影響。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

撰文：香港青年協會家長全動網社工 Laura姑娘

本文原標題為〈在壓力中，給孩子多一點安心〉

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Laura姑娘簡介:

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗；本文作者為Laura姑娘。

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