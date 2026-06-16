何漢權 - 安徽人才輩出 陳獨秀、胡適、鄧稼先對近代中國有何影響？｜教育現場

上周，有幸參與由香港中國學術研究院主辦，國史教育中心（香港）及香港社會科學界聯合會協辦的「第八期香港教師國史國情研修班」，研學目的地是安徽，來自香港近20位大學教授、中小學教師同行，先後參訪首府合肥、安慶、桐城、懷寧等地。

香港教師國史國情研修班

筆者又見校友室門前種有銀杏樹，經考證為乾隆39年（1774年），姚鼐辭官回鄉親手所植；校園門前有古樸石柱，刻有「高峯入雲，清流見底」，這是對學子品學共融的永續叮嚀。（資料圖片）

更有幸於研學期間，分別聆聽來自安徽文史研究館館員翁飛教授（主講題目為文化自信，盛世傳承——傳承弘揚中華民族優秀家風的時代意義）；中國社科院近代中外關係史研究室主任侯中軍教授（主講題目為安徽近代史上對中國發展產生影響的人物）；安徽大學江小角教授（主講題目為桐城派文化及其當代價值），以及壓軸的香港中國學術研究院院長黃平教授（主講題目為歷史厚土，創新橋頭）的演講。

幾位學者獨特而精闢的演繹，深入淺出，無疑為學員們於幾天緊密參訪，提供了更寬廣更寶貴，甚為難得的安徽認知。

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看安徽名人館，驚訝安徽之人才輩出。創新館內裏說明安徽量子科技的迅速務實發展。桐城派文脈於此深耕深厚，方苞、姚鼐、劉大櫆等人，桐城三問，曰考據，曰義理，曰辭章，文理各科求學之精神同一溯源。兩彈一星，放棄在美國走優容科學學術之路，甘願回祖國默默艱苦奉獻一生的鄧稼先，就是安徽安慶人。為港人認知，1922年畢業於香港大學，提倡美學的大師級學者，影響中國學界甚深的朱光潛，也是皖中人。

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覺醒年代，安徽是中流砥柱，走在最前頭，港人較熟悉的陳獨秀，既是五四運動的總舵手，民主與科學的精神，如今仍然薪火傳承，支撐祖國向前發展的重要價值。陳獨秀亦是中國共產黨的創黨領袖，歷史的客觀評價，同樣被高度肯定。為港人熟悉，提倡白話文運動，對推動認文認字普及化有莫大貢獻的胡適，與陳同是皖鄉人，走上兩條道路的不同抉擇。

百年名校桐城中學，看創校校長吳汝綸（光緒28年（1902年）任京師大學堂總教習，率團赴日考察教育，同年回故鄉創辦），寫下辦學理想與目標：「後十百年人才奮興胚胎於此，合東西國學問精粹陶冶而成」。筆者又見校友室門前種有銀杏樹，經考證為乾隆39年（1774年），姚鼐辭官回鄉親手所植；校園門前有古樸石柱，刻有「高峯入雲，清流見底」，這是對學子品學共融的永續叮嚀。教育心眼所見，這是文化底蘊甚深，今天青春煥發的安徽百年老牌名校，精神與動力的源流。

撰文：國史教育中心（香港）校長 何漢權

本文標題原為〈鍾靈毓秀滿安徽〉。

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