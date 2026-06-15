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陳凱茵 - 讓概念變成體驗！全方位學習日校外探索 原來可以咁樣教！｜津中樂道

知識轉移
更新時間：19:30 2026-06-15 HKT
發佈時間：19:30 2026-06-15 HKT

本地中學籌辦「全方位學習日」已是常態，將學習拓展到課堂之外，讓學生獲得不同的學習體驗和經歷，包括本地或境外交流考察團、教育團體或機構舉辦的學習活動和參觀等。

活動緊扣學科

從學科出發，到校外探索，最後回到課堂，全方位學習日構成了一條學習路徑。（作者提供）
從學科出發，到校外探索，最後回到課堂，全方位學習日構成了一條學習路徑。（作者提供）

本校亦於每年舉辦3次「全方位學習日」，活動豐富，但我們刻意將其中兩次的規劃，與學科課程緊緊扣連，建構「從學科出發、到校外探索、再回到課堂」的學習設計，將課本上的知識和抽象概念轉化為看得到、接觸得到的真實體驗。

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例如中一級地理科及公民、經濟與社會科的課程，學習城市土地用途與社會資源分配的課題，為了讓學生將學科知識在真實環境中延伸與驗證，我們帶領全級中一同學，分組走進中環進行實地考察。當學生穿梭於高樓大廈與舊區巷弄間，親眼觀察商業、住宅及休閒用地的交錯，原本抽象的學科概念瞬間立體化。我們還刻意安排學生午膳時間自行分組在中環「覓食」，讓學生感受「知識來源於生活」，為課堂所學扎下基礎。

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這種「緊扣學科」的策略，也見於中三級的數學科和英文科。學生運用比例、估算、公式、理論等，在校園附近的實際環境中，精準測量與邏輯推演計算，令課堂上需要背誦的數學公式，變成解開現實難題、學以致用的實踐。而英文科參觀「國際十字路會」，是一趟打破課本界限的英語沉浸式體驗，學生與來自不同國家的導師溝通，讓英文科有關「全球公民」與「貧富懸殊」的詞彙從抽象變為具體，學生聽取有關資源分配的解說，並以英語表達對人道救援的感受，令語言學習不止是一個學科，而是理解世界議題、建構同理心的重要媒介。

從學科出發，到校外探索，最後回到課堂，全方位學習日構成了一條學習路徑。我們深信，教育的使命不僅是傳授知識，更是要培養學生的共通能力與正確價值觀。我們看重的，是當學生經歷這些體驗後，能將學科知識與社會實踐結連，重新帶着問題回到課室，讓學習變得更有深度、更有意義。

撰文：宣道會陳瑞芝紀念中學校長 陳凱茵

本文原標題〈從學科出發、到校外探索、再回到課堂〉

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