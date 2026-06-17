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《真假特務》 解構上世紀羅盛茂爭議 他的真實身份是甚麼？︱開卷樂

知識轉移
更新時間：12:00 2026-06-17 HKT
發佈時間：12:00 2026-06-17 HKT

上世紀起，國際政治的角力不再僅止於船堅炮利，情報與資訊成為枱面下的籌碼，間諜活動頻繁，暗流湧動。曾經有一位與香港大有關聯、風雲一時的商業大亨，竟被懷疑是蘇聯特務，一時掀起滿城惶恐與哄動。鄭宏泰與李潔萍合著的《真假特務——羅盛茂的驟升急跌》，旁搜博採，揭露這位如今鮮有人知的商人事蹟。

新加坡商人 70年代來港

《真假特務——羅盛茂的驟升急跌》
《真假特務——羅盛茂的驟升急跌》

1934年8月，羅盛茂（Amos William Dawe）出生於新加坡。他3歲喪父，與華裔母親在馬來西亞的柔佛度過艱難的的青少年時期，中學畢業後投身社會，輾轉又回到新加坡。約1964年，他辭去郵政文員一職，成立「茂盛貿易公司」，從事馬印貿易，後涉足房地產買賣，公司業績節節上升。羅盛茂敏銳抓握了時代商機，上市公司在星馬獲得成功，但因兩地法規嚴謹，他的目光開始投向當時規管較寬鬆、經濟體系發展成熟的國際都會——香港。

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羅盛茂的公司在1973年2月於香港正式掛牌，隨即遭遇3月「假股票」事件導致恒指暴跌，但他仍逆風擴張。1974年，羅盛茂的鴻圖伸延至澳洲，並以個人名義一口氣收購了美國加州3間小型銀行，此舉引起美國中央情報局的留意。

這名白手興家的商人，其逆市擴張的巨額資金，源自莫斯科人民銀行。自1972年起，該行的雄厚資金挹注，促使羅盛茂能頻繁在星馬、印尼、港澳、美國發起企業收購。然而，在冷戰對立的敏感時局下，這股來自莫斯科的東風，觸動了各方政治神經，其一舉一動，都成為各界緊盯的焦點。

公司業務急速擴張背後是否受蘇聯指示？羅盛茂是否蘇聯特務？至今仍是未解之謎。

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後來，羅盛茂因涉嫌詐騙等商業罪案遭全球通緝。1978年，潛逃多時的他竟飛往三藩市向美警自首。在庭上，羅氏將責任歸咎俄羅斯，強調被引渡回港等同判死，聲稱莫斯科人民銀行與KGB絕不放過曝露其活動的人，意圖求情並轉移視線。此舉雖保住性命，但其商業王國已然傾滅。他不斷逃亡，反覆在脫罪與被追緝中度日，晚年銷聲匿跡。

從無到有，從貧到富，一手築建的商業王國在不過10年間興盛衰落，這位「真假特務」一生欷歔，又堪稱傳奇。

香港電台文教組節目《開卷樂》逢周六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。

本文標題原為〈真假特務〉。

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