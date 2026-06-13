林志煒 - 升中派位 校長分享選校5大原則！｜教評心思

前文於4月10日出版，提及選校策略必看學校可否 ：一、如何保持童稚的笑容，並培養自信？二、如何鼓勵不同能力的學生追求卓越？

三、「一個好人」的教育目標

我們不贊同放任式的「開心學習」，也不贊成以恐懼維持秩序，而是說明道理和普世價值觀，相信自律與自重。（作者提供）

學校有沒有認真看待德育與價值教育，是我想向家長特別強調的一點。6年中學生活，正是價值觀成形的關鍵時期，若只忙着操練試題，這種教育並沒有為學生的多元智能落墨，孩子未來將毫無競爭力，只要看看今天的人工智能（AI），你必有同感。

學校需要訂立以學生為本的全人發展方向，以價值教育課、生命教育活動和禪修靜思等不同形式，陪伴學生建立同理、抗逆和感恩。我會通過積極推動社會服務，讓學生親歷其中，學會合作和付出，從而建立品德，感受社會的需要；同時，在體育、藝術、學術及服務等範疇，讓每位學生都能找到「發光點」，在隊友與師長的肯定下建立常規和自信。

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四、嚴謹與關愛並存的學校文化

有很多家長問我：「學校究竟是偏『嚴』，還是偏『鬆』？」我總是笑着回答：「好的學校，應該是『嚴中有愛、愛中有要求』。」我們不贊同放任式的「開心學習」，也不贊成以恐懼維持秩序，而是說明道理和普世價值觀，相信自律與自重。

當學生犯錯時，我們要邀請他思考：「如果再來一次，你會怎樣做得更好？」當學生遇上情緒或家庭困難時，班主任、輔導老師和社工會一同介入，與家長同行，讓孩子知道成長這回事。

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五、家校同行

再好的學校，也不能代替父母和家庭。選校時應選一間願意與家長同行的學校。我深信，「教育不應把孩子教育成統一模樣，而是幫他們尋覓各自的獨特性，成就他們未來的精彩人生」。學校可提供安全的環境、清晰的價值、專業的教學和多元的舞台；父母能給予的，是無條件的接納、陪伴和愛。

結語：尋找「最適合」而非「最高分」的學校

作為家長，不妨在選校前，先再問自己幾個問題：一、你希望孩子6年後成為一個怎樣的人？二、學校的價值觀、校風和教育方式，與你的想法相近？能讓孩子每天安心走進校門、認真學習、勇敢嘗試、在人與人的關係中學懂珍惜和負責，這就是最適合你孩子的學校。至於名牌效應，其實並沒有想像中那麼重要，你認同嗎？

撰文：佛教葉紀南紀念中學校長、教育評議會資深會員林志煒

本文原標題為〈為孩子選校，其實是在選一種成長方式（續）〉

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