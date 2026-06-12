鍾華仁 - 《「竹」夢香港》 探索大熊貓之日常 保育工作唔簡單！︱書識世界

說起大熊貓，你會想到甚麼？是那憨態可掬的黑白身影，還是牠們抱着竹子大快朵頤的可愛模樣？對香港人而言，大熊貓不僅是國寶，更是陪伴了一代又一代人成長的集體回憶。

大熊貓與香港

《「竹」夢香港：大熊貓與香港的故事》正是一本完整記錄這份「大熊貓情緣」的圖書，為讀者揭開國寶與香江之間一段段溫暖而動人的故事。（資料圖片）

《「竹」夢香港：大熊貓與香港的故事》正是一本完整記錄這份「大熊貓情緣」的圖書，為讀者揭開國寶與香江之間一段段溫暖而動人的故事。

1999年，香港回歸兩周年，中央政府首次贈送大熊貓「佳佳」和「安安」給香港，開啟了港人與大熊貓的情緣初章。2007年，回歸10周年之際，「盈盈」和「樂樂」來港，延續了這份情誼。

延伸閱讀：鍾華仁 - 《職場圍爐》 職場情緒大冒險的攻略本｜書識世界

2024年，第三對大熊貓「安安」和「可可」抵達香港，同年「盈盈」更以有紀錄以來最年長初次產子的大熊貓之姿，誕下一對龍鳳胎「加加」和「得得」，讓香港成為中國內地以外擁有最多大熊貓的城市。

書中不僅記錄了這些重要時刻，更細膩描繪了每一隻大熊貓的獨特個性與故事，深入呈現了香港在大熊貓保育工作上的成就與貢獻。讀者可以在書中看到護理團隊如何為牠們準備食物、清潔居所、進行日常護理，以及如何為老年大熊貓制訂特殊的照料方案，如何照顧懷孕、初產的大熊貓及新生寶寶等等。

延伸閱讀：鍾華仁 - 遊戲的精神｜書識世界

這些幕後故事，展現了香港在大熊貓這一珍稀動物保育上的專業水平，也讓讀者明白：每一隻健康快樂的大熊貓背後，都有一群默默付出的無名英雄。

大熊貓那心平氣和、呆萌可愛的形象，讓人們在紛擾的現代生活中找到片刻的寧靜與治癒。讀完這本書，你會發現，大熊貓的成長故事從未完結——從「盈盈」產下的龍鳳胎寶寶，到每一隻在香港安家落戶的國寶，牠們每一天都在書寫新的篇章。

最好的閱讀方式，莫過於親身走進海洋公園，親眼看看這些可愛的生命。看牠們抱着竹子大快朵頤，看牠們在樹上打盹翻身，看大熊貓寶寶跌跌撞撞地探索世界——你會發現，書中的文字在眼前活了起來，那份感動遠比照片更加真切。

文：鍾華仁

本文原標題為〈大熊貓的香江足跡〉

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

