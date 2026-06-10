林溢欣 - 生命中最無可挽回的悲痛｜中新學林

對着電腦屏幕一片空白，未能寫出文章的感覺，大概也和你們對着考卷/作文紙一片空白的時候沒有差別。命題作文諸多限制，當然有其惹人討厭的地方，但題目開放/半開放，也不見得就容易下筆。像每個月給學生寫的序，很多時候想來想去沒有方向，有時想寫點感性的話，又怕太過矯情；有時想寫點生活趣事，偏偏生活沒甚麼趣聞；有時想寫點補習老師的難處，又怕你們覺得我無病呻吟。於是下筆就有了困難，也就有了猶豫的時候。

讀書是快樂的

讀書是快樂的，起碼是相對地快樂的。過程中你通過不斷增值自己，結果當然不止是考卷上的分數，更多是對於人生的看法、心靈的修養和思維的擴展。（示意圖）

退一步來說，即使不談下筆困難與否的問題，從考核學生的角度來看，還是命題作文更為有效而準確。漫無方向的寫作，某位寫時事感悟，另一位寫一件生活小事，評分如何拿捏呢？如2016年的半開放題，要求學生在橫線上自由發揮，填補如何找到快樂。就現有的5**考卷而言，兩位評分員分數差距10分以上的多不勝數，換言之，即使題目已設有「扣題限制」，但因為橫線上的空白任意發揮，在評分差距上就有了分別。再者，評分老師逾百人，質素難以劃一，開放題目的評分尺度就難以釐定。

延伸閱讀：林溢欣 - 大學夢｜中新學林

讀書是快樂的，起碼是相對地快樂的。過程中你通過不斷增值自己，結果當然不止是考卷上的分數，更多是對於人生的看法、心靈的修養和思維的擴展。思維開闊之後，就能夠看到更多的盲點，設想更多的可能，然後學會為人着想。真的，讀書不一定是說理式的教育，更人性化的想像也可以令人走向真善美的階梯。

古往今來那些讀書人留下的瑰寶在時光長河中閃閃生輝，說是神交古人好像有點老套，但人生也似乎沒有其他更有效的途徑讓自己成為更好的自己。Better me沒有捷徑，卻是人生最孤獨的苦行過程。抽取了考入大學、求分數等主流原因之後，我期盼你會醒悟，學習其實也只是純粹的一趟自我修煉，這個年代，修煉愛情、修煉友誼之外，為甚麼不能/不應修煉人生？

延伸閱讀：林溢欣 - 我們的中文科｜中新學林

讓最苦的歲月走得甘甜一些。不是刻意的過分樂觀，而是學會接受生命的一切命定考驗，既來之，則安之。安之，安然面對，當中容許我們努力不懈，也容許我們走得甘甜。爾後，你會發現，讀不了書的失落和難受，只是那時的人生已然不能如現在一樣自主自立。這才是生命中最無可挽回的悲痛。所以，好好努力。

電郵：[email protected]

文：林溢欣

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<