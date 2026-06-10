李建文 - 改變命運的 不止是機會｜牆角寒梅

早前，筆者參與由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會飛躍．拍住上」計劃交流活動，與30多位香港校長教師及參與計劃的資源機構社工一同前往新加坡考察。計劃旨在支援弱勢青年，陪伴他們走過學習至就業的重要成長階段，協助建立希望感及人生方向。是次交流讓筆者有機會與兩個致力推動青年發展及社會流動的新加坡非牟利機構——Halogen Foundation及Access Singapore的代表深入交流。

機會化為成果

早前，筆者參與由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會飛躍．拍住上」計劃交流活動，與30多位香港校長教師及參與計劃的資源機構社工一同前往新加坡考察。（圖片來自halogensg IG）

Access Singapore創辦人Clarence Ching指出，過去社會對弱勢學生的支援大多集中於獎學金或經濟援助，但越來越多研究顯示，影響孩子未來發展的除了經濟資本，更重要的是「社會資本」——包括人際網絡、資訊渠道，以及對未來的想像能力。

許多基層學生並非缺乏能力，而是從未接觸某些可能性。他們未必認識專業人士或企業領袖，因此難以想像自己也能走上相關道路。當一個人看不見可能性時，便很難產生追求夢想的勇氣。

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教育其中一個重要使命正是幫助學生擴闊眼界。當學生能接觸不同的人、不同的經歷和不同的世界，才能發現人生原來有更多選擇。不少來自基層背景的學生，即使獲得升學或實習機會，仍容易產生自我懷疑，甚至覺得自己不屬於那個環境。因此真正的支援不止是提供機會，更是幫助學生建立自信，讓他們有勇氣把握機會，將機會轉化為成果。

Halogen Foundation特別強調及早介入的重要性。他們相信，學生對未來的想像不應等到大學才開始建立，而應在中學甚至更早階段，讓他們接觸不同職涯和人生可能。當學生越早看見世界，便越有能力為未來作出選擇。

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教育不應只停留在課堂之內。學校除了教授知識，更重要的是為學生搭建橋樑，連結不同的人、資源與機會，讓他們相信出身不能決定未來，只要願意努力，每個人都擁有成長和改變的可能。真正改變命運的，從來不止是機會本身，而是一個人是否相信自己值得擁有更好的未來。而這份相信，正是教育最珍貴的力量。筆者深信，當學校、家庭及社會共同努力，每位學生都能找到屬於自己的方向，勇敢開創更美好的未來。

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文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載

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